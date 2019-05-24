Веденеев: «Для „Зенита“ чемпионат уже закончился»

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев поделился впечатлениями от матча 29-го тура РПЛ между «сине-бело-голубыми» и «Ростовом» (0:1).

Играть в Ростове вышли игроки, у которых почти полностью отсутствовала в сезоне игровая практика. Мы сейчас вообще перестали понимать, как можно играть в официальных матчах - это на западный манер, когда у тебя нет игровой практики. Есть игроки, правда, их не много, которые, к примеру, легко входят на замену, когда их подпускают. В основном же игрок, пропустивший месяц или полтора без матчей в основе, который только тренировался, имеет игровой тонус заметно ниже. Он не может с колес заиграть на уровне, ему обычно нужно не менее трех-четырех матчей, чтобы вернуть свои привычные кондиции. Поэтому ничего удивительного в исходе матча в Ростове нет. Не в счете там дело, а в самой игре, в ее зрелищности, эмоциональной наполненности. Так что будем считать, что для «Зенита» чемпионат уже закончился.

Если и анализировать чью-то конкретную игру, нужно матч разбивать на эпизоды и разбирать каждого игрока в отдельности. В каждом матче есть и хорошие моменты, и неудачи. Но в нашем чемпионате нет команд, о которых можно сказать, что она состоит из супер-игроков. Мы на эту тему говорили, что «Зенит» очень удачно укрепился между кругами. Потому что осенью в команде было по сути 11 - 12 человек, которые постоянно играли. И если даже у кого-то одного тогда игра не шла, это сразу ощущалось на состоянии всей команды. Были моменты, когда Смольникова менял Анюков или Мак выходил вместо Ригони - это сразу ощущалось, сразу чувствовалось, что вышедший игрок может отыграть в матче неудачно. Остальные позиции были все забиты мастерами очень хорошего уровня. Если переберешь состав, то там все на лицо - за исключением того самого Дриусси, которого все еще можно назвать молодым и перспективным игроком. Скорее всего, лучшие его матчи еще впереди. Остальных и мастерами-то пока не назовешь. Просто игроки хорошего уровня - кто-то перспективный, кто-то нет.

Мне бы было неприятно, если бы я готовился к очередной игре, а целая группа игроков уже ушла в отпуск. Я бы чувствовал себя просто нехорошо в такой ситуации. Это неправильно. Оптимальное решение тренерского штаба - чтобы все сильнейшие игроки основы до последнего матча сезона выходили на поле. Им наоборот было бы интересно сыграть более раскованно, не оглядываясь на свои ворота, поиграть в удовольствие в атакующий футбол, когда можно не думать о том, что ты не дай бог пропустишь гол. А так всё перевернулось. Те, кто уехал, будут свысока смотреть на партнеров: мол, вы тут играете, а мы поехали - кто по делам, кто отдыхать. У оставшихся, наоборот, противоположная реакция. Я так думаю, что для поддержания хорошей атмосферы в клубе это не очень хорошо.