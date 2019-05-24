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Тарасов: «До победы в Кубке Смолов за сезон не выпил ни капли спиртного»

сегодня, 01:16
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал победу своей команды в Кубке России.

Это очень здорово. Всё-таки для этого мы и играем в футбол: чтобы завоёвывать титулы, брать медали, выигрывать кубки. Этот финал был для нас первоочерёдной задачей. Мы её выполнили, теперь впереди ещё одна игра в чемпионате России. Если победим в заключительном туре «Уфу» и возьмём серебряные медали первенства, то в принципе сезон можно будет назвать хорошим. 

Как подготовить себя к матчу с «Уфой» после празднования? Ну, мы ещё ничего не праздновали. Это просто первые эмоции, чемпионская раздевалка. Уверен, сейчас никто не будет гулять до утра и пить. Мы отложим всё это до окончания чемпионата России. 

Смолов весь сезон не пил, вообще ни капли спиртного. До матча сказал ему, что если мы выиграем Кубок, то он обязательно выпьет из него шампанского. Он ответил – посмотрим. В итоге выпил. 

Второй тайм выдался таким тяжёлым потому, что это финал, и совершенно не важно, кто твой соперник — «Урал» или любая другая команда. Мы очень серьёзно настраивались на этот матч. Понимали, что в одной игре может произойти абсолютно всё что угодно. Главное, мы выполнили все установки, решили задачу и выиграли трофей.

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Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
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сегодня в 01:23
Получается, как лимитированную Бэху в августе по пьяни разбил, так и не прикладывался? Вот это характер))
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