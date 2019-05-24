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Веденеев: «Мне непонятно, кто конкретно противостоит изменению лимита»

сегодня, 10:33

Экс-футболист «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал возможность изменения лимита на легионеров. Большинство клубов РПЛ склоняются к схеме «8+17».

Уже лет пять прошло с того времени, когда Виллаш-Боаш возмутился изменением правила о легионерах перед самым стартом чемпионата, из-за которого ему пришлось срочно расстаться с форвардом № 2 всей лиги Саломоном Рондоном. А ничего не меняется! Мне до сих пор непонятно, кто конкретно противостоит изменению лимита - кто против в РФС, в клубах? Возникают отдельные голоса отдельных футболистов или специалистов, но ничего более. Тех, от кого зависит принятие решения, просто не видно и не слышно, они где-то исподтишка блокируют все новшества. Это ведь делается не для сегодняшнего и даже не для завтрашнего чемпионата, а вообще для развития всего футбола. Надо во всем смотреть вперед, искать перспективу, всё это должно выноситься на серьезное обсуждение, происходить открыто, каждое мнение должно быть четко аргументировано. Если кто и начинает говорить против, то слышу один аргумент - это помешает развитию нашего футбола... 

Чтобы говорить о развитии футбола, надо думать о вложении огромных средств - по-настоящему огромных. В детский футбол, в юношеский. С учетом нашей территории, где приспособлены климатически только регионы Краснодар, Ставрополь, Северный Кавказ, а в остальных полгода надо снег убирать для футбола, строить манежи, теплые трибуны для зрителей и всё это в глобальных масштабах. Не гигантские арены, а маленькие и средние манежи, манежи, манежи - вплоть до каждой деревни. Никто это не хочет признавать. Но только тогда можно будет говорить о том, что «Зенит» сможет безболезненно уменьшать количество легионеров. Только когда будет реанимирован дворовый футбол в этих самых манежах, тогда и можно будет говорить об отмене лимита. Когда пойдет просто наплыв одаренных детей, которым нужно будет куда-то деться. А сейчас аргументов никаких нет, и решение никак не могут пролоббировать.

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Все комментарии
legendsofsails
legendsofsails
сегодня в 11:39
Сергей правильно недоумевает, но,, в общем, схема понятна- любые затруднения в любой области всегда на руку любого вида и окраса ЧИНОВНИКАМ. Это универсальный закон , а тут он проявляется в футболе.
legendsofsails
legendsofsails ответил Морозовский
сегодня в 11:37
Чё тебе, бомж, не понятно?! Мы с дедом Рейнгольдом против!!!
Вежливости поучись, если мозги не совсем пропиты.
cska plus
cska plus
сегодня в 11:35
Пока в футболе есть федун, этот вид спорта будет в тормозе.
cska plus
cska plus
сегодня в 11:33
Здесь Серёга прав.
kastites
kastites
сегодня в 11:32
Вер говорит
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:16
Не даром говорят- ищи кому выгодно ...
Морозовский
Морозовский
сегодня в 11:16
Чё тебе, бомж, не понятно?! Мы с дедом Рейнгольдом против!!!
Anisovich
Anisovich
сегодня в 11:03
Только свиньи могут делать всякие гадости, в том числе, и с лимитом.
FILL3286
FILL3286
сегодня в 10:40
Дюков,как зенит захочет,так оно и будет!
Так же и по поводу ВАР,захотят сделают,не захочат не будут желать)))
parallels
parallels
сегодня в 10:37
точно вам говорю - за этим стоят хряки, которые пытаются не допустить принятия нормального лимита и лоббируют свой собственный, тарасовский лимит на зулусов, требуя увеличить их количество в заявке на сезон + после недавней поездки в голландию просят не считать дезеувов легионерами.
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