Веденеев: «Мне непонятно, кто конкретно противостоит изменению лимита»

Экс-футболист «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал возможность изменения лимита на легионеров. Большинство клубов РПЛ склоняются к схеме «8+17».

Уже лет пять прошло с того времени, когда Виллаш-Боаш возмутился изменением правила о легионерах перед самым стартом чемпионата, из-за которого ему пришлось срочно расстаться с форвардом № 2 всей лиги Саломоном Рондоном. А ничего не меняется! Мне до сих пор непонятно, кто конкретно противостоит изменению лимита - кто против в РФС , в клубах? Возникают отдельные голоса отдельных футболистов или специалистов, но ничего более. Тех, от кого зависит принятие решения, просто не видно и не слышно, они где-то исподтишка блокируют все новшества. Это ведь делается не для сегодняшнего и даже не для завтрашнего чемпионата, а вообще для развития всего футбола. Надо во всем смотреть вперед, искать перспективу, всё это должно выноситься на серьезное обсуждение, происходить открыто, каждое мнение должно быть четко аргументировано. Если кто и начинает говорить против, то слышу один аргумент - это помешает развитию нашего футбола...

Чтобы говорить о развитии футбола, надо думать о вложении огромных средств - по-настоящему огромных. В детский футбол, в юношеский. С учетом нашей территории, где приспособлены климатически только регионы Краснодар, Ставрополь, Северный Кавказ, а в остальных полгода надо снег убирать для футбола, строить манежи, теплые трибуны для зрителей и всё это в глобальных масштабах. Не гигантские арены, а маленькие и средние манежи, манежи, манежи - вплоть до каждой деревни. Никто это не хочет признавать. Но только тогда можно будет говорить о том, что «Зенит» сможет безболезненно уменьшать количество легионеров. Только когда будет реанимирован дворовый футбол в этих самых манежах, тогда и можно будет говорить об отмене лимита. Когда пойдет просто наплыв одаренных детей, которым нужно будет куда-то деться. А сейчас аргументов никаких нет, и решение никак не могут пролоббировать.