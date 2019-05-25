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«Челси» требует £ 112 млн за Азара. «Реал» предлагает 86 млн

сегодня, 07:57

«Челси» и «Реал» пока не могут сойтись в цене за полузащитника лондонцев Эдена Азара.

По информации источника, «синие» хотят выручить за игрока 112 млн фунтов (127 млн евро), а «Реал» предлагает около £ 86 млн (€ 97.5 млн).

Ожидается, что стороны всё же придут к компромиссу, однако источник отмечает, что Азар сообщил своим друзьям о желании завершить сделку прежде, чем он присоединится к сборной Бельгии перед отборочными матчами Евро-2020 с Казахстаном (8 июня) и Шотландией (11 июня).

Ранее Азар признался, что принял решение о своём будущем ещё в начале мая.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 08:22
чтой-то абрамович продешевил, мало просит. Вон, эвертон за какого-то ришарлисона и то больше хочет получить.
Медив
Медив
   47 / 843
сегодня в 08:16
Да, точно по графику. Как раз недавно отгремела новость, что Азар уже перешел в Реал. Через пару дней снова будет "Азар в Реале"
ДСА
ДСА
   105 / 843
сегодня в 08:02
Похоже до сделки ещё очень далеко.
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