«Челси» требует £ 112 млн за Азара. «Реал» предлагает 86 млн

сегодня, 07:57

«Челси» и «Реал» пока не могут сойтись в цене за полузащитника лондонцев .

По информации источника, «синие» хотят выручить за игрока 112 млн фунтов (127 млн евро), а «Реал» предлагает около £ 86 млн (€ 97.5 млн).

Ожидается, что стороны всё же придут к компромиссу, однако источник отмечает, что Азар сообщил своим друзьям о желании завершить сделку прежде, чем он присоединится к сборной Бельгии перед отборочными матчами Евро-2020 с Казахстаном (8 июня) и Шотландией (11 июня).

Ранее Азар признался, что принял решение о своём будущем ещё в начале мая.