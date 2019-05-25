Лейндерс: «Хорошие результаты требуют больше времени»

Помощник главного тренера «Ливерпуля» Пепейн Лейндерс рассказал о своем отношении к футболистам английской команды.

Я люблю этих парней. Настоящие профессионалы! С ними приятно работать. Я терпелив, ожидаю больше ошибок с их стороны, потому что мы просим играть их инициативно, пытаться больше атаковать, больше прессинговать и усердно работать. Это, в конце концов, заставляет нас достигать лучших результатов. Хорошие результаты требуют больше времени. Наш способ игры должен стать естественным навыком.