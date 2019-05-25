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Червиченко: «„Спартак“ по игре не выглядит фаворитом матча с „Оренбургом“»

сегодня, 04:08
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавтра в 14:00 Не начался

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матчей заключительного тура РПЛ.

Уверен, «армейцы» обыграют «Крылья Советов». Впереди у самарцев стыковые матчи и, думаю, что все их мысли уже об этом. А вот «Оренбург» во встрече со «Спартаком» совершенно точно упрётся и будет бороться на каждом метре поля. Тем более по игре «красно-белые» сейчас не выглядят фаворитами. Однако москвичам в этом сезоне очень часто везёт.

Бывший наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов также выразил мнение, что ЦСКА обгонит «Спартак» на финише чемпионата.

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Все комментарии
beefs
beefs
   147 / 841
сегодня в 05:16
Поживём, увидим...
cska plus
cska plus
   5 / 841
сегодня в 04:52
Ну спартаку не везёт а свистуны свистят как нужно.
parallels
parallels
   4 / 841
сегодня в 04:45
mihaluch
mihaluch
   61 / 841
сегодня в 04:31
Да, "Спартак в каждой игре не выглядит фаворитом.
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