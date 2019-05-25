Червиченко: «„Спартак“ по игре не выглядит фаворитом матча с „Оренбургом“»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матчей заключительного тура РПЛ .

Уверен, «армейцы» обыграют «Крылья Советов». Впереди у самарцев стыковые матчи и, думаю, что все их мысли уже об этом. А вот «Оренбург» во встрече со «Спартаком» совершенно точно упрётся и будет бороться на каждом метре поля. Тем более по игре «красно-белые» сейчас не выглядят фаворитами. Однако москвичам в этом сезоне очень часто везёт.