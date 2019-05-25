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Фернандеш: «Лучшее, что случилось с „Локомотивом“ – это уход Смородской»

сегодня, 09:56

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш отреагировал на слова бывшего президента клуба Ольги Смородской.

Ранее Смородская обвинила Фернандеша в лени и сообщила, что португалец покинет «Локомотив».

Смородская продолжает давать интервью? Удивительно.

Есть вещи, которые говорят сами за себя. Смородская ушла из клуба три года назад, с тех пор мы выиграли два Кубка России и стали чемпионами. А то, что она называет меня ленивым, это просто неуместный комментарий. Не знал, что она еще как-то связана с футболом. Лучшее, что случилось с «Локо» – это ее уход с поста президента. И это не мое мнение, это факт. Три года – три титула. Мы выиграли чемпионат впервые за 14 лет. Так что грош цена всему, что она говорит.

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Groove000
Groove000
   89 / 842
сегодня в 10:03
Красава Мануэл, поставил бабу на место)
drug01
drug01
   138 / 842
сегодня в 09:57
Вовремя избавились!!!!
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