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Фернандеш: «Моё будущее? Сейчас я сосредоточен на игре с „Уфой“»

сегодня, 04:40
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб УфаУфаЗавтра в 14:00 Не начался

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш не стал отвечать на вопрос о том, где собирается продолжить свою карьеру.

Впереди у нас ещё очень важная игра против «Уфы» в воскресенье. Это крайне значимый матч, поскольку нам надо выиграть, чтобы остаться на втором месте. Сейчас я сосредоточен на этом, так как мой контракт действует до 30 июня. Посмотрим, что будет дальше и останусь ли я игроком «Локомотива».

Бывший президент «Локо» Ольга Смородская ранее призналась, что будет очень рада уходу Фернандеша из московского клуба.

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