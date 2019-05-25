Фернандеш: «Моё будущее? Сейчас я сосредоточен на игре с „Уфой“»

сегодня, 04:40

Полузащитник «Локомотива» не стал отвечать на вопрос о том, где собирается продолжить свою карьеру.

Впереди у нас ещё очень важная игра против «Уфы» в воскресенье. Это крайне значимый матч, поскольку нам надо выиграть, чтобы остаться на втором месте. Сейчас я сосредоточен на этом, так как мой контракт действует до 30 июня. Посмотрим, что будет дальше и останусь ли я игроком «Локомотива».

Бывший президент «Локо» Ольга Смородская ранее призналась, что будет очень рада уходу Фернандеша из московского клуба.