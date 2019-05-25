Жемалетдинов: «„Локомотив“ не потеряет второе место»

сегодня, 04:27

Полузащитник «Локомотива» убеждён, что его команда не отдаст «Краснодару» вторую строчку в РПЛ . Для этого в последнем туре «железнодорожникам» достаточно победить «Уфу» или ждать осечки «быков» в игре с «Рубином».

Мы не потеряем свои позиции, мы очень долго шли к этому серебру. К сожалению, не удалось взять чемпионство, но теперь остаётся сделать последний шаг до второго места по итогам сезона. Думаю, чисто на морально-волевых качествах мы должны одержать победу и добиться свой цели.

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон ранее выразил надежду на то, что «Уфа» даст «Локомотиву» бой.