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Смородская: «Уверена, ни один серьезный клуб не подпишет Фернандеша»

сегодня, 20:46

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала слова полузащитника Мануэла Фернандеша, который заявил, что ее уход из клуба - лучшее, что случилось с «железнодорожниками».

Даже не хочу комментировать слова Фернандеша, вам должно быть очевидно, что такие комментарии некорректны. Пусть на поле доказывает, какой он футболист. Если он уйдёт из «Локомотива», это не будет потерей для клуба. Его можно отпускать с лёгким сердцем.

Очень рада, что «Локомотив» его не переподписывает. Уверена, ни один серьёзный клуб его не возьмёт. Жизнь покажет. Убеждена, что его уход сделает атмосферу в команде лучше.

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Все комментарии
beefs
beefs
   130 / 830
сегодня в 21:59
Пора...
kasyak7
kasyak7
   149 / 830
сегодня в 21:53
Конечно у Фернандеша нет женского полового органа как у Смородской,поэтому и не подпишут
Djon_V
Djon_V
   266 / 830
сегодня в 21:45
Подарите ей огнетушитель
КЭТиК
КЭТиК
   129 / 830
сегодня в 21:42
Пора уже Оле смириться с фактом.
Гуливер
Гуливер
   320 / 830
сегодня в 21:30
Она права,португалец сильно тормозит паравоз
Faustello
Faustello
   37 / 830
сегодня в 21:29
Не поддался Ману на чары Мамы Чёли, вот ей и неймётся )))
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   173 / 830
сегодня в 21:26
Пусть встретятся и решают свои проблемы,нам зачем это,видимо игрок своей скупостью и принципиальностью доставал ее.
Leha-ha50
Leha-ha50
   13 / 830
сегодня в 21:21
Так ведь и тебя, тетя Оля, ни один клуб не "подписал"?!?
Байкал-38
Байкал-38
   14 / 830
сегодня в 21:17
Иди к Червиченко с ним поговори.
allemz
allemz
   66 / 830
сегодня в 21:12
Охладите уже ее пылающий 30к!)
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
   112 / 830
сегодня в 21:10
Полностью согласен с Фернандешем,я радовался ее уходу не меньше чем чемпионству.А Мануэль в Локо и РПЛ все уже доказал.
richi
richi
   324 / 830
сегодня в 21:02
В 33 года конечно ни один серьезный клуб не подпишет Фернандеша. Но по игре, он каши не испортит в любом клубе РПЛ.
Alpribas
Alpribas
   68 / 830
сегодня в 20:58
Эта Смородская дура что ли? Как она командой руководила?
STVA 1
STVA 1
   41 / 830
сегодня в 20:58
Как подгорает у неё !!!)))
Семак иди сюда
Семак иди сюда
   201 / 830
сегодня в 20:57
Ведьма старая
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