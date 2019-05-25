Смородская: «Уверена, ни один серьезный клуб не подпишет Фернандеша»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала слова полузащитника , который заявил, что ее уход из клуба - лучшее, что случилось с «железнодорожниками».

Даже не хочу комментировать слова Фернандеша, вам должно быть очевидно, что такие комментарии некорректны. Пусть на поле доказывает, какой он футболист. Если он уйдёт из «Локомотива», это не будет потерей для клуба. Его можно отпускать с лёгким сердцем.

Очень рада, что «Локомотив» его не переподписывает. Уверена, ни один серьёзный клуб его не возьмёт. Жизнь покажет. Убеждена, что его уход сделает атмосферу в команде лучше.