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Мостовой: «В следующем сезоне „Монако“ будет бороться за место в топ-5»

сегодня, 17:58

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой оценил игру полузащитника «Монако» Александра Головина в дебютном сезоне во Франции.

«Монако» по итогам сезона занял 17-е место в таблице, избежав вылета.

Трудно дать оценку отдельно Головину, все связано с командной игрой и результатами. Изначально было трудно, он сам об этом говорил. Многие говорили, что он попал не в ту команду, критиковали его. Я говорил: «Как не в ту? „Монако“ в последние годы хорошо играет, но такие сезоны бывают».

Он почувствовал уверенность, скинул груз нервотрепки, который тянулся из тура в тур - теперь можно спокойно подготовиться к сезону и играть с новыми силами и возможностями. Думаю, что стопроцентно, «Монако» будет претендовать на место в первой пятерке.

Считаю, хорошо, что они сохранили место [в высшем дивизионе], а Головин стал основным игроком. Это довольно нелегко в достаточно тяжелом чемпионате Франции. Думаю, он правильно и своевременно уехал. Главное, что он испытал на себе всю тяжесть европейского футбола.

Он способен стать одним из ключевых игроков в центральной зоне. На данный момент, по тому, что я вижу, Головин никому не уступает и не зря играет в основном составе.

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Все комментарии
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   307 / 838
сегодня в 19:08
шел бы Мостовой Спартак тренировать... а то нынче в прессе отдуваются дедушка Рейногльд и "лучший" защитник Ловчев) заодно Назаров пару стишков посвятит)
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   161 / 838
сегодня в 19:03
Провидец хренов. Подождем следующего сезона и увидим, на чей *** муха сядет. А сейчас - все его слова просто беспредметный треп.
11-и метровый
11-и метровый ответил Болельщик Урожая
   23 / 838
сегодня в 18:54
Сезон 17/18 "Лилль" 17 место (38 очков) Сезон 18/19 "Лилль" 2 место (75 очков)
Лилль играет в футбол, а Монако в черепашьи бега.
Союзник противников
Союзник противников
   32 / 838
сегодня в 18:53
Там столько игроков в составе,а играть некому.Летом раздадут кого смогут,и снова будут бедствовать.
cska plus
cska plus
   5 / 838
сегодня в 18:38
Мостовой всё знает, лучше бы про спартак рассказал.
Болельщик Урожая
Болельщик Урожая ответил Андрей Вишняков
   475 / 838
сегодня в 18:09
Несет откровенную чушь, или не смотрит игры Монако.
Сезон 17/18 "Лилль" 17 место (38 очков)
Сезон 18/19 "Лилль" 2 место (75 очков)
КЭТиК
КЭТиК
   135 / 838
сегодня в 18:05
С чего? новых игроков нет.
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
   52 / 838
сегодня в 18:00
Несет откровенную чушь, или не смотрит игры Монако.
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