Мостовой: «В следующем сезоне „Монако“ будет бороться за место в топ-5»

Бывший игрок сборной России оценил игру полузащитника «Монако» в дебютном сезоне во Франции.

«Монако» по итогам сезона занял 17-е место в таблице, избежав вылета.

Трудно дать оценку отдельно Головину, все связано с командной игрой и результатами. Изначально было трудно, он сам об этом говорил. Многие говорили, что он попал не в ту команду, критиковали его. Я говорил: «Как не в ту? „Монако“ в последние годы хорошо играет, но такие сезоны бывают».

Он почувствовал уверенность, скинул груз нервотрепки, который тянулся из тура в тур - теперь можно спокойно подготовиться к сезону и играть с новыми силами и возможностями. Думаю, что стопроцентно, «Монако» будет претендовать на место в первой пятерке.

Считаю, хорошо, что они сохранили место [в высшем дивизионе], а Головин стал основным игроком. Это довольно нелегко в достаточно тяжелом чемпионате Франции. Думаю, он правильно и своевременно уехал. Главное, что он испытал на себе всю тяжесть европейского футбола.

Он способен стать одним из ключевых игроков в центральной зоне. На данный момент, по тому, что я вижу, Головин никому не уступает и не зря играет в основном составе.