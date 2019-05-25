«Спартак» 28 мая обсудит задачи команды на следующий сезон

сегодня, 18:15

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, когда будут обсуждаться задачи «красно-белых» на следующую кампанию.

– Продолжается ли поиск атакующего полузащитника для основной команды?

– Не комментирую. Это вопрос не ко мне. У нас есть Томас Цорн.

– Прошло две недели с назначения Томаса Цорна и Сергея Михайлова. Как оцениваете их работу?

– По двум неделям футбол не оценивают. Будем оценивать по окончании следующего сезона.

– А какие задачи будут поставлены перед командой на следующий сезон?

– Во вторник будет совет директоров.

– И этот вопрос там будет обсуждаться, правильно?

– Конечно.