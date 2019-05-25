«Спартак» 28 мая обсудит задачи команды на следующий сезон

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, когда будут обсуждаться задачи «красно-белых» на следующую кампанию.
– Продолжается ли поиск атакующего полузащитника для основной команды?
– Не комментирую. Это вопрос не ко мне. У нас есть Томас Цорн.
– Прошло две недели с назначения Томаса Цорна и Сергея Михайлова. Как оцениваете их работу?
– По двум неделям футбол не оценивают. Будем оценивать по окончании следующего сезона.
– А какие задачи будут поставлены перед командой на следующий сезон?
– Во вторник будет совет директоров.
– И этот вопрос там будет обсуждаться, правильно?
– Конечно.
Вот с Кононовым заключили контракт до конца сезона и условием продления было войти в тройку. Свиньи сейчас на 4-м и выше они уже не поднимутся. И что? А ничего - играйте дальше, Федун ещё свистков купит к следующему сезону )))
Вот с Кононовым заключили контракт до конца сезона и условием продления было войти в тройку. Свиньи сейчас на 4-м и выше они уже не поднимутся. И что? А ничего - играйте дальше, Федун ещё свистков купит к следующему сезону )))