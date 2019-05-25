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«Спартак» 28 мая обсудит задачи команды на следующий сезон

сегодня, 18:15

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, когда будут обсуждаться задачи «красно-белых» на следующую кампанию.

– Продолжается ли поиск атакующего полузащитника для основной команды?

– Не комментирую. Это вопрос не ко мне. У нас есть Томас Цорн.

– Прошло две недели с назначения Томаса Цорна и Сергея Михайлова. Как оцениваете их работу?

– По двум неделям футбол не оценивают. Будем оценивать по окончании следующего сезона.

– А какие задачи будут поставлены перед командой на следующий сезон?

– Во вторник будет совет директоров.

– И этот вопрос там будет обсуждаться, правильно?

– Конечно.

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Все комментарии
Nimbles
Nimbles
   62 / 838
сегодня в 19:05
Главнее задачи, чем работа с иуд-судьями, нет и быть не может, они любую игру преобразят.
МапС
МапС
   88 / 838
сегодня в 19:01
Задача одна - быть выше коней. А там как фишка ляжет.
Jum13
Jum13
   126 / 838
сегодня в 18:51
Какая разница какие перед собой ставят цели свиньи, если по завершению сезона никаких последствий?
Вот с Кононовым заключили контракт до конца сезона и условием продления было войти в тройку. Свиньи сейчас на 4-м и выше они уже не поднимутся. И что? А ничего - играйте дальше, Федун ещё свистков купит к следующему сезону )))
Albasin
Albasin
   12 / 838
сегодня в 18:49
У свиней всегда грандиозные задачи: выиграть чемпионат, кубок страны, Лигу Чемпионов, кубки Соли и Тины. Но уже на первых этапах их паочат, аечат и рапидят, а то и арсеналят от Тулы, а потом идут долгие склоки и разборки.
spartach091
spartach091
   182 / 838
сегодня в 18:43
Сбор хейтерков открыт, щас шутками за 300 будут друг друга ублажать, конь бомжу лизать
Ваня лучший
Ваня лучший
   100 / 838
сегодня в 18:40
Одним словом будет сходняк на тему Как хрякам жить дальше?
cska plus
cska plus
   5 / 838
сегодня в 18:29
Как обычно, кубок ЛЕ, чемпион России, КР а в итоге традиционный ПОЗОР!
Новости Тарасовки
Новости Тарасовки
   163 / 838
сегодня в 18:20
Спартак болен, курс лечения предлагает ФНЛ-клиника.
Footbolista
Footbolista
   18 / 838
сегодня в 18:20
Чего там обсуждать?)...драть коней и бомжей и все...
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   31 / 838
сегодня в 18:19
Задача на следующий сезон у свиней не свалиться в Пердив.
счет 7-0
счет 7-0
   65 / 838
сегодня в 18:18
Задача одна - пердив.
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