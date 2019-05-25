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Федун: «Есть вариант, что кто-то из „Спартака-2“ будет играть за основу»

сегодня, 18:46
Спартак-2Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился впечатлениями от матча 38-го тура ФНЛ «Спартак-2» - «Сочи» (1:1), который он посетил.

Конец чемпионата, надо было прийти поздравить ребят. Был сложный чемпионат.

Технически мы лучше команды, которая вышла в Премьер-Лигу. Вы сами это видели. В целом наши ребята на пять-шесть лет моложе, поэтому трудно на что-то рассчитывать. Тем не менее есть варианты, которые говорят о том, что кто-то из них будет играть в основе «Спартака».

Кто конкретно понравился? Не буду говорить.

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Все комментарии
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   307 / 838
сегодня в 19:05
Федун прав в одном: Технически мы лучше нашей команды, которая осталась в Премьер-Лиге)
ДСА
ДСА
   93 / 838
сегодня в 19:04
Уровня Сочи игроки есть
МапС
МапС
   88 / 838
сегодня в 19:04
На другие варианты Федун по-ходу бабла пожалел.
drug01
drug01
   129 / 838
сегодня в 19:03
Это значительно дешевле.....однако каков будет результат?
kotmyshka
kotmyshka
   121 / 838
сегодня в 19:03
увидим
Abris
Abris
   98 / 838
сегодня в 19:02
Для похода в пердив сойдут.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   307 / 838
сегодня в 19:01
"Технически мы лучше команды, которая вышла в Премьер-Лигу" - расскажи Рассказову. парень стремился по "спартаковскому духу" всех порвать (молодец, ни чего не скажешь), в итоге - цепляться за 5ое...
yasukuni
yasukuni ответил cska plus
   495 / 838
сегодня в 18:59
Вот и свиная селекция, федуну кто то понравился значит будешь играть а если нет значит судьба.
Очередного Мессюка нашел, похоже. Лакей-спинджак в тренеришках, чертановские в игрочишках, Восьмое место за счастье покажется.
Alpribas
Alpribas
   71 / 838
сегодня в 18:57
Только ставка на зулусов принесет пупсикам успех.
cska plus
cska plus
   5 / 838
сегодня в 18:52
Вот и свиная селекция, федуну кто то понравился значит будешь играть а если нет значит судьба.
Anisovich
Anisovich
   51 / 838
сегодня в 18:51
Только его нужно приучить к судье, как котенка к лотку.
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