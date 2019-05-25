Федун: «Есть вариант, что кто-то из „Спартака-2“ будет играть за основу»

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился впечатлениями от матча 38-го тура ФНЛ «Спартак-2» - «Сочи» (1:1), который он посетил.

Конец чемпионата, надо было прийти поздравить ребят. Был сложный чемпионат.

Технически мы лучше команды, которая вышла в Премьер-Лигу. Вы сами это видели. В целом наши ребята на пять-шесть лет моложе, поэтому трудно на что-то рассчитывать. Тем не менее есть варианты, которые говорят о том, что кто-то из них будет играть в основе «Спартака».

Кто конкретно понравился? Не буду говорить.