Григорян: «На хрен забыть о первой лиге»

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян прокомментировал победу команды над «Зенитом-2» (2:1) в 38-м туре ФНЛ и выход команды в РПЛ.
Мы понимали, что «Зенит-2» на ходу. Петербуржцы среди лидеров по итогам второго этапа. Качество атаки у них убойное. Они на кураже. Но ребята профессионально отнеслись к матчу. Начали просто здорово, легко повели 2:0. Однако моментальная расслабленность обернулась пропущенным мячом.
Второй тайм получился валидольным. У «Зенита» было три стопроцентных момента, но и у нас тоже. Тем не менее выиграли заслуженно. Хочу поздравить болельщиков «Тамбова», команду, руководство — всех, причастных к этому успеху! И после этого на хрен забыть о первой лиге! Надо готовиться к РПЛ!
Посмотрим, на что способны
Посмотрим, на что способны
Полностью признаю, что не увидел в Григоряне лишь одних пустых обещаний.
Иначе не могу понять, как этого бездарного тренера и большого говоруна
позвали якобы на помощь Тамбову, в котором рулил тренер Исаков.
За последние 7-8 игр Григ обыграл лишь двух аутсайдеров пердива
и чуть не загнал лидера ФНЛ в стыки, сколько профукал Вандефульный,
Исакову и не снилось, но вылез.. Вылез на накопленном багаже Исакова,
а теперь о пердиве так отзывается, в котором чуть не оставил тамбовчан.....
Полностью признаю, что не увидел в Григоряне лишь одних пустых обещаний.
Иначе не могу понять, как этого бездарного тренера и большого говоруна
позвали якобы на помощь Тамбову, в котором рулил тренер Исаков.
За последние 7-8 игр Григ обыграл лишь двух аутсайдеров пердива
и чуть не загнал лидера ФНЛ в стыки, сколько профукал Вандефульный,
Исакову и не снилось, но вылез.. Вылез на накопленном багаже Исакова,
а теперь о пердиве так отзывается, в котором чуть не оставил тамбовчан.....