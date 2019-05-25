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Григорян: «На хрен забыть о первой лиге»

сегодня, 19:27
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2Матч завершен

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян прокомментировал победу команды над «Зенитом-2» (2:1) в 38-м туре ФНЛ и выход команды в РПЛ.

Мы понимали, что «Зенит-2» на ходу. Петербуржцы среди лидеров по итогам второго этапа. Качество атаки у них убойное. Они на кураже. Но ребята профессионально отнеслись к матчу. Начали просто здорово, легко повели 2:0. Однако моментальная расслабленность обернулась пропущенным мячом.

Второй тайм получился валидольным. У «Зенита» было три стопроцентных момента, но и у нас тоже. Тем не менее выиграли заслуженно. Хочу поздравить болельщиков «Тамбова», команду, руководство — всех, причастных к этому успеху! И после этого на хрен забыть о первой лиге! Надо готовиться к РПЛ!

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Все комментарии
Serg3.12
Serg3.12
   13 / 833
сегодня в 20:03
Добро пожаловать в РПЛ Тамбов!
Посмотрим, на что способны
severnyj84
severnyj84
   96 / 833
сегодня в 20:00
Григорян и к высшей привыкнуть не успеет, как его опять попрут.
beefs
beefs
   139 / 833
сегодня в 19:56
Красавец, в каком туре получишь отставку?
NEADEKVAT
NEADEKVAT
   385 / 833
сегодня в 19:38
Или нахрен забыть фк Тамбов, если потеряют спонсора)))
NAZAR 007
NAZAR 007
   22 / 833
сегодня в 19:37
Вандефульный все жжет и жжет, как же ошибался с этим тренером )

Полностью признаю, что не увидел в Григоряне лишь одних пустых обещаний.
Иначе не могу понять, как этого бездарного тренера и большого говоруна
позвали якобы на помощь Тамбову, в котором рулил тренер Исаков.
За последние 7-8 игр Григ обыграл лишь двух аутсайдеров пердива
и чуть не загнал лидера ФНЛ в стыки, сколько профукал Вандефульный,
Исакову и не снилось, но вылез.. Вылез на накопленном багаже Исакова,
а теперь о пердиве так отзывается, в котором чуть не оставил тамбовчан.....
Z. Kramer
Z. Kramer
   373 / 833
сегодня в 19:35
Правильно, забыть о первой лиге и вылететь в пфл.
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