Григорян: «На хрен забыть о первой лиге»

Главный тренер «Тамбова» прокомментировал победу команды над «Зенитом-2» (2:1) в 38-м туре ФНЛ и выход команды в РПЛ .

Мы понимали, что «Зенит-2» на ходу. Петербуржцы среди лидеров по итогам второго этапа. Качество атаки у них убойное. Они на кураже. Но ребята профессионально отнеслись к матчу. Начали просто здорово, легко повели 2:0. Однако моментальная расслабленность обернулась пропущенным мячом.