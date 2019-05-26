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Головин: «Станем сильнее в следующем сезоне»

сегодня, 10:26

Полузащитник «Монако» Александр Головин признался, что адаптировался во Франции. 

Самое главное, что мы решили задачу, которая стояла перед командой в заключительных турах. Очень важно было остаться в Лиге 1, и нам удалось это сделать. Что касается меня лично, то сложно что-то говорить в отрыве от командных результатов. Но нужно понимать, что был переезд в новый чемпионат, в новую страну. Безусловно, требуется время на адаптацию. Какие-то матчи получились лучше, какие-то хуже, но я регулярно играл, как мог помогал команде. Сейчас чувствую себя уже гораздо увереннее, чем год назад. Думаю, это позитивно. Из любой ситуации можно и нужно выносить полезный опыт. Именно это мы и сделаем. Станем сильнее в следующем сезоне, который будет очень важным.

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Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   148 / 842
сегодня в 11:50
Желаю Головину удачи и побед
VadimR
VadimR
сегодня в 11:36
По сути следующий сезон для Сашки будет определяющий в Монако! Однозначно нужно оставаться и постараться стать лидером команды, от этого будет зависеть его дальнейшая карьера! Либо проявит себя и перейдет в топ, либо на понижение! Удачи, надеюсь у него все сложится, главное пахать!
Шуnя771
Шуnя771
   42 / 842
сегодня в 11:28
О чем свист?)
ZA POROGA
ZA POROGA
   726 / 842
сегодня в 11:12
деньги платят же ..
мели емеля - твоя неделя...
bojarind
bojarind
   683 / 842
сегодня в 11:09
С такой игрой только в низшую лигу.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   35 / 842
сегодня в 10:46
Признаются обычно в чем то некрасивом...
Союзник противников
Союзник противников
   34 / 842
сегодня в 10:33
Ну да-за десятое место поборетесь.
particular
particular
   1 / 842
сегодня в 10:32
Многие так говорят, но чемпионами становятся единицы...
Хорошо, что Головин начал с холодного душа, без розовых очков и в нервной обстановке... Злее будет..:))
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