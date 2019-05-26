Головин: «Станем сильнее в следующем сезоне»

Полузащитник «Монако» признался, что адаптировался во Франции.

Самое главное, что мы решили задачу, которая стояла перед командой в заключительных турах. Очень важно было остаться в Лиге 1, и нам удалось это сделать. Что касается меня лично, то сложно что-то говорить в отрыве от командных результатов. Но нужно понимать, что был переезд в новый чемпионат, в новую страну. Безусловно, требуется время на адаптацию. Какие-то матчи получились лучше, какие-то хуже, но я регулярно играл, как мог помогал команде. Сейчас чувствую себя уже гораздо увереннее, чем год назад. Думаю, это позитивно. Из любой ситуации можно и нужно выносить полезный опыт. Именно это мы и сделаем. Станем сильнее в следующем сезоне, который будет очень важным.