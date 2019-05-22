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Слуцкий: «Сейчас наша раздевалка похожа на больницу во время войны»

сегодня, 03:50
ВитессЛоготип футбольный клуб Витесс (Арнем)3 : 1Логотип футбольный клуб ГронингенГронингенМатч завершен

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал победу над «Гронингеном» (3:1) и выход своей команды в финал плей-офф за выход в Лигу Европы.

Горжусь своей командой, потому что перед этим матчем у нас были большие проблемы. Если посмотреть на скамейку запасных, то там были футболисты, которые ещё ни разу не играли в чемпионате. В этом матче главную роль сыграла не тактика, а гордость. Иногда для мужчин гордость значит больше, чем очки, кубки и деньги. 

Мы контролировали игру, во втором тайме создали много голевых шансов. При счёте 4:0 или 5:0 было бы проще, но даже после пропущенного гола мы продолжали контролировать игру, у «Гронингена» не было ни единого шанса. 

Сейчас наша раздевалка похожа на больницу во время войны. Все сидят со льдом, врач – самый занятой человек в команде. Надеюсь, к пятнице мы будем готовы.

В решающем матче плей-офф подопечные Слуцкого сыграют против «Утрехта» Дика Адвоката.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   49 / 837
сегодня в 04:21
Слуцкий против Адвоката, в этом просматривается какой-то символ.
cska plus
cska plus
   3 / 837
сегодня в 04:16
Молодец ЛВС, остаётся малость.
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