Слуцкий: «Сейчас наша раздевалка похожа на больницу во время войны»

Главный тренер «Витесса» прокомментировал победу над «Гронингеном» (3:1) и выход своей команды в финал плей-офф за выход в Лигу Европы.

Горжусь своей командой, потому что перед этим матчем у нас были большие проблемы. Если посмотреть на скамейку запасных, то там были футболисты, которые ещё ни разу не играли в чемпионате. В этом матче главную роль сыграла не тактика, а гордость. Иногда для мужчин гордость значит больше, чем очки, кубки и деньги.

Мы контролировали игру, во втором тайме создали много голевых шансов. При счёте 4:0 или 5:0 было бы проще, но даже после пропущенного гола мы продолжали контролировать игру, у «Гронингена» не было ни единого шанса.

Сейчас наша раздевалка похожа на больницу во время войны. Все сидят со льдом, врач – самый занятой человек в команде. Надеюсь, к пятнице мы будем готовы.