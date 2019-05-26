«Спартак» проиграл «Оренбургу»

«Спартак» уступил «Оренбургу» в заключительном матче РПЛ.
«Спартак» завершил чемпионат на пятом месте (56 очков), а «Оренбург» занял 7 строчку (43 пункта).
Ростоши, стадион Газовик
«Оренбург» - «Спартак» 2:0 (1:0)
Голы: Рикарду Алвеш 8, Кулишев 90+4
«Оренбург»: Довбня, Шахов, Сиваков, Козлов (Афонин 57), Малых, Рикарду Алвеш (Кулишев 68), Мишкич, Попович, Терехов, Деспотович (Андреев 90+5), Сутормин
Главный тренер: Федотов Владимир В..
«Спартак»: Максименко, Ещенко, Гапонов, Джикия, Айртон, Мельгарехо, Зобнин, Гулиев (Мелкадзе 57), Ташаев (Глушенков 61), Умяров (Игнатов 69), Зе Луиш
Главный тренер: Рианчо Рауль.
Предупреждения: Попович 11, Деспотович 12, Гулиев 27, Мельгарехо 77, Малых 77, Довбня 90, Кулишев 90+5
Судья: Левников Кирилл.
В другом матче тура «Зенит» разгромил «Енисей».
Привет Беланову и Джимми не хворать
Привет Беланову и Джимми не хворать
Из года в год нелепые ошибки, скандалы, склоки, распилы.
Каррера мочил цска, но его уволили... клоуны!
Сейчас второй год подряд пропускают Гинера вперед себя в 30 туре.
Федун и Ко - вредители!
Из года в год нелепые ошибки, скандалы, склоки, распилы.
Каррера мочил цска, но его уволили... клоуны!
Сейчас второй год подряд пропускают Гинера вперед себя в 30 туре.
Федун и Ко - вредители!
Обошел спартак в чемпионате. Бу га га.
Обошел спартак в чемпионате. Бу га га.
Их команды выиграли
Им бы порадоваться
А они тут всем стадом собрались
Поздравить Великого кононова поздравить с 5м местом
А напомните ка, с какой командой данный деятель занимал более высокие места?
Правда боюсь мой вопрос утонет в волнах желчи, 77 и соплей местных глоров
Их команды выиграли
Им бы порадоваться
А они тут всем стадом собрались
Поздравить Великого кононова поздравить с 5м местом
А напомните ка, с какой командой данный деятель занимал более высокие места?
Правда боюсь мой вопрос утонет в волнах желчи, 77 и соплей местных глоров
Кабылы значит молодая команда которую недавно ( в начале сезона) собрали
А в Спартаке прям легенды футбола по полю бегают?
Так что ли?
Кабылы значит молодая команда которую недавно ( в начале сезона) собрали
А в Спартаке прям легенды футбола по полю бегают?
Так что ли?