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«Спартак» проиграл «Оренбургу»

сегодня, 15:54
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Спартак» уступил «Оренбургу» в заключительном матче РПЛ.

«Спартак» завершил чемпионат на пятом месте (56 очков), а «Оренбург» занял 7 строчку (43 пункта).

Ростоши, стадион Газовик

«Оренбург» - «Спартак» 2:0 (1:0)
Голы: Рикарду Алвеш 8, Кулишев 90+4

«Оренбург»: Довбня, Шахов, Сиваков, Козлов (Афонин 57), Малых, Рикарду Алвеш (Кулишев 68), Мишкич, Попович, Терехов, Деспотович (Андреев 90+5), Сутормин
Главный тренер: Федотов Владимир В..

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Гапонов, Джикия, Айртон, Мельгарехо, Зобнин, Гулиев (Мелкадзе 57), Ташаев (Глушенков 61), Умяров (Игнатов 69), Зе Луиш
Главный тренер: Рианчо Рауль.

Предупреждения: Попович 11, Деспотович 12, Гулиев 27, Мельгарехо 77, Малых 77, Довбня 90, Кулишев 90+5

Судья: Левников Кирилл.

В другом матче тура «Зенит» разгромил «Енисей».

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Все комментарии
Багров-брат
Багров-брат ответил МКС
   145 / 832
сегодня в 16:28
Я тащусь от твоих каментов как удав по шиферу Кабылы значит молодая команда которую недавно ( в начале сезона) собрали А в Спартаке прям легенды футбола по полю бегают? Так что ли?
"Легенды" сейчас по очередной опрокидывают...))) Деду Валериану привет!...)))
МКС
МКС ответил Snake Plissken
   24 / 832
сегодня в 16:28
Вот у свиней прямо этот состав, в нём из новых - Гапонов, Гулиев, Умяров. У ЦСКА - сам посчитаешь до восьми?
Посчитаю

Привет Беланову и Джимми не хворать
Винсент Вега
Винсент Вега
сегодня в 16:28
СраМ - посмешище и позор России!!!
Faustello
Faustello ответил Андрей Вишняков
   38 / 832
сегодня в 16:27
Гапоно-гулиевский спартак совсем никак, верните капитан-банщика!!!
Дайте Дениске потопить и попарить!!!
makkie
makkie
   28 / 832
сегодня в 16:27
Федун, признайся уже в открытую, что делаешь ВСЕ в пользу цска?
Из года в год нелепые ошибки, скандалы, склоки, распилы.
Каррера мочил цска, но его уволили... клоуны!

Сейчас второй год подряд пропускают Гинера вперед себя в 30 туре.
Федун и Ко - вредители!
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
   62 / 832
сегодня в 16:27
Гапоно-гулиевский спартак совсем никак, верните капитан-банщика!!!
Faustello
Faustello ответил Snake Plissken
   38 / 832
сегодня в 16:27
У спартака новый гимн )))
Старый Спартаковский )))
Багров-брат
Багров-брат
   145 / 832
сегодня в 16:26
Хороший матч!..)))
Великолепный
Великолепный
   345 / 832
сегодня в 16:26
Позорище. Опять даже новый молодой ЦСКА
Обошел спартак в чемпионате. Бу га га.
Snake Plissken
Snake Plissken ответил Faustello
   78 / 832
сегодня в 16:26
https://www.youtube.com/watch?v=QCIBSY9lVEU
У спартака новый гимн )))
Лакшери
Лакшери
   117 / 832
сегодня в 16:26
АХАХАХАХАХ СТЫДНО ЗА СПАРТАК !!! ГУЛИЕВ , ПЕДРОША , ЗЕЛУС , ГЛУШАКОВ - ЭТО СПАРТАК ,ЭТО ПОЗОР !
abrek123
abrek123
   187 / 832
сегодня в 16:25
Вот это игра была от Кононова стеночки,забегания Спартаковский стиль дайте мне три месяца, ха-ха-ха какие стеночки ты даже игроков пасс отдать научить не можешь)))На выход...
Snake Plissken
Snake Plissken ответил МКС
   78 / 832
сегодня в 16:25
Я тащусь от твоих каментов как удав по шиферу Кабылы значит молодая команда которую недавно ( в начале сезона) собрали А в Спартаке прям легенды футбола по полю бегают? Так что ли?
Вот у свиней прямо этот состав, в нём из новых - Гапонов, Гулиев, Умяров. У ЦСКА - сам посчитаешь до восьми?
isamsn
isamsn ответил sihafazatron
   230 / 832
сегодня в 16:24
аааа, видимо из-за победы локо в кубке
Ну да.
andreika20133
andreika20133
сегодня в 16:23
Дорогие мои мясные друзья мне не скрою ОЧЕНЬ приятно что вы на своём месте. Это я злорадствую. А прошу вас -ЗАКЛЕНАЮ не проиграйте вы в квалификации в четвёртый раз легии какой. Ну в конце концов вы ведь не самый плохой клуб России. В некоторых захолустных городах без своей команды вас счетают аж НАРОДНОЙ командой. Удачи сёстры.!!!!!!!
МКС
МКС
   24 / 832
сегодня в 16:23
Очуметь

Их команды выиграли

Им бы порадоваться

А они тут всем стадом собрались

Поздравить Великого кононова поздравить с 5м местом

А напомните ка, с какой командой данный деятель занимал более высокие места?

Правда боюсь мой вопрос утонет в волнах желчи, 77 и соплей местных глоров
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   413 / 832
сегодня в 16:23
Поздравляю всех болельщиков Спартака с окончанием сезона! У нас отличная молодёжь, большие планы, нас ждут великие победы! Всем добра, здоровья и не унывать, ведь мы - душа России!
Anisovich
Anisovich
   43 / 832
сегодня в 16:23
Свиней Шкендия ждет в отборе к ЛЕ. Поглумится сполна над свинями.
kastites
kastites
   53 / 832
сегодня в 16:23
Самая дешёвая московская команда
serh62
serh62 ответил МКС
   148 / 832
сегодня в 16:22
Я тащусь от твоих каментов как удав по шиферу Кабылы значит молодая команда которую недавно ( в начале сезона) собрали А в Спартаке прям легенды футбола по полю бегают? Так что ли?
тащись дальше)) нервничай дальше..мне это нравится.
кони-рулят
кони-рулят ответил Leha-ha50
сегодня в 16:22
Совсем не беспокоятся спартаковцы о здоровье Рейнгольда!!!
они ему мстят за критику)))
Faustello
Faustello
   38 / 832
сегодня в 16:22
Хорошо что не 7-0 пожалели моего друга Антихера!
Faustello
Faustello
   38 / 832
сегодня в 16:20
морозз
морозз ответил serh62
   58 / 832
сегодня в 16:19
ты уж не тяни ЦСКА в свои нечистоты....то что ЦСКА не попал в Л.Ч. это вполне нормальный результат для команды которая собралась несколько месяцев назад. но вот вы опять в них-это закономерность
Это ты плачущему Гинеру расскажи о достойном результате, скоро конюшню выставят на аукцион!
Наталья Волчок
Наталья Волчок
сегодня в 16:19
Кононов!Уйди,дальше смотреть на этот позор просто нет сил.Ведь дело не в поражении,не в счёте...нет командной игры!А,кто поставил этого 56а в ворота?У него нет абсолютного вратарского мастерства.Зобнин и Ташаев были украшением ,,Динамо,,,а где они сегодня?Мельгарехо,Умяров,Гулиев,Зе Луиш....разве с таким подбором игроков можно побеждать.Почему бы на последнюю игру,которая практически ничего не решала,не поставить старую,уходящую гвардию:Комбарова,Глушакова,Фернандо,
poodle
poodle
   724 / 832
сегодня в 16:19
Отличное завершение сезона,спартачи,как всегда,порадовали и повеселили публику!)
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил морозз
   217 / 832
сегодня в 16:19
ЦСКА выше вас. Даже если мы на 15 а вы на 16 я буду рад что вы позади нас.
МКС
МКС ответил serh62
   24 / 832
сегодня в 16:19
ты уж не тяни ЦСКА в свои нечистоты....то что ЦСКА не попал в Л.Ч. это вполне нормальный результат для команды которая собралась несколько месяцев назад. но вот вы опять в них-это закономерность
Я тащусь от твоих каментов как удав по шиферу

Кабылы значит молодая команда которую недавно ( в начале сезона) собрали

А в Спартаке прям легенды футбола по полю бегают?

Так что ли?
Юрий Климов 1
Юрий Климов 1 ответил удав
   156 / 832
сегодня в 16:18
ну ты же сказал ,что Оренбург создан чтоб в интересах Зенита не проигрывать Спартаку. Но если Спартак и так слаб,зачем специально давать указания для его обыгрыша ?А если силен,то должен обыгрывать конкурента какая бы задача у конкурента не стояла.Получается полное отсутствие логики в фразе "создан не проигрывать Спартаку"
Специально для тебя открою секрет. Предложение заканчивается после ТОЧКИ. Из этого нормальный, ГРАМОНЫЙ человек извлекает СМЫСЛ предложения.
морозз
морозз ответил Юрий Климов 1
   58 / 832
сегодня в 16:18
Они всегда радуются. ПЯТЬ ЧЕТВЕРТЫХ (последних) мест в Европе из шести - а позорится в Европе ТОЛЬКО Спартак.
Ну да, играю и позорятся все а виноват Спартак! Сильнейшему всегда достаётся больше всех, здесь я с тобой согласен!
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