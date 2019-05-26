Д. Билялетдинов: «Пока в России нет игроков, готовых к переезду в Европу»

Бывший игрок «Эвертона» и сборной России считает, что сейчас в России нет футболистов, которым пора уезжать в европейские топ-лиги.

В России объективно пока нет футболистов, готовых к переезду в более сильные чемпионаты. Например, Чалов - это очень одаренный футболист, но надо смотреть по следующему сезону, перерос ли он нашу лигу. Он прекрасно провел нынешний сезон и по праву завоевал звание лучшего бомбардира, но его игру теперь будут изучать, к нему будут по-другому относиться, смотреть на его сильные стороны и ликвидировать их. Если он выдаст второй сезон на таком же уровне, тогда уже можно говорить о его переезде в Европу.