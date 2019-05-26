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Д. Билялетдинов: «Пока в России нет игроков, готовых к переезду в Европу»

вчера, 22:41

Бывший игрок «Эвертона» и сборной России Динияр Билялетдинов считает, что сейчас в России нет футболистов, которым пора уезжать в европейские топ-лиги.

В России объективно пока нет футболистов, готовых к переезду в более сильные чемпионаты. Например, Чалов - это очень одаренный футболист, но надо смотреть по следующему сезону, перерос ли он нашу лигу. Он прекрасно провел нынешний сезон и по праву завоевал звание лучшего бомбардира, но его игру теперь будут изучать, к нему будут по-другому относиться, смотреть на его сильные стороны и ликвидировать их. Если он выдаст второй сезон на таком же уровне, тогда уже можно говорить о его переезде в Европу.

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Все комментарии
mortid
mortid
   236 / 828
вчера в 23:40
Дзюба с таким мнением не согласен.
Морозовский
Морозовский
   24 / 828
вчера в 23:31
ОНО ИМ И НЕ НАДО!
kotmyshka
kotmyshka
   105 / 828
вчера в 23:16
Ну и ладно...
Пупсятко
Пупсятко
   181 / 828
вчера в 22:47
Кутепов хочет в Милан уже давно, чего не отправить, он же ЗМС.
Ненавижу спартак
Ненавижу спартак
   8 / 828
вчера в 22:45
Их и тут неплохо кормят, нафига им Европа.
Alpribas
Alpribas
   60 / 828
вчера в 22:43
А чего там делать? Больших мастеров у нас нету, а по Монакам ошиваться себе вредить.
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