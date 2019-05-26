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Рейнгольд: «Кононов не справился с работой»

сегодня, 20:39
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал поражение команды в мачте с «Оренбургом» в рамках заключительного тура РПЛ.

Во-первых, команда играет плохо. Во-вторых, нет самой команды. В третьих, надо делать чистку. В конце сезона футболисты должны хотеть себя показать перед руководством клуба. Доказать, что они достойны играть в этой команде, уважают клуб. А по итогам игры «Спартака», складывается впечатление, что игроки приехали на экскурсию посмотреть город Оренбург.

То, что «Спартак» продемонстрировал в этом сезоне — это не футбол. Кононов не справился с работой. Он так и не понял, куда попал. Команда мучается. Кононов отвечает за результат, с него и спрос. 

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Все комментарии
Evilhuman
Evilhuman
   61 / 841
сегодня в 20:56
Да просто в спартаке всем по.. на спартак
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   36 / 841
сегодня в 20:54
А нам нравится как пиджак работает над деградацией свиней.
Ненавижу спартак
Ненавижу спартак ответил n272nm
   9 / 841
сегодня в 20:50
Я так и не понял, Спартаку не интересно сразу играть в групповом этапе ЛЕ и очень хотелось в отборочных матчах поучаствовать?!
В квалификации два матча позора, в группе шесть. Соскочат быстро и будут в чемпионате под свисток Лапочкина очки набирать.
Юрниекс
Юрниекс
   216 / 841
сегодня в 20:50
А че не справился то? Привычное место в чемпе заняли...в еврокубках,всю Европу рассмешили.. Хотелось бы,чтоб эти клоуны вообще к зоне еврокубков не подходили...но Федун со своими судьями не позволит..
n272nm
n272nm
   385 / 841
сегодня в 20:49
Я так и не понял, Спартаку не интересно сразу играть в групповом этапе ЛЕ и очень хотелось в отборочных матчах поучаствовать?!
drug01
drug01
   123 / 841
сегодня в 20:48
Опять двойка!!!!
Ненавижу спартак
Ненавижу спартак
   9 / 841
сегодня в 20:46
Зря Кононов полез в этот гадюшник, ну это его выбор. Поставил жирную кляксу в своей карьере.
Danrog
Danrog
   137 / 841
сегодня в 20:44
    Balanenok
    Balanenok
       56 / 841
    сегодня в 20:42
    Нужно Шалимова тренером поставить, его почти вся страна ненавидит, как раз для свиней подойдет.
    Zenit_84
    Zenit_84
       140 / 841
    сегодня в 20:40
    Все верно
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