Рейнгольд: «Кононов не справился с работой»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал поражение команды в мачте с «Оренбургом» в рамках заключительного тура РПЛ .

Во-первых, команда играет плохо. Во-вторых, нет самой команды. В третьих, надо делать чистку. В конце сезона футболисты должны хотеть себя показать перед руководством клуба. Доказать, что они достойны играть в этой команде, уважают клуб. А по итогам игры «Спартака», складывается впечатление, что игроки приехали на экскурсию посмотреть город Оренбург.

То, что «Спартак» продемонстрировал в этом сезоне — это не футбол. Кононов не справился с работой. Он так и не понял, куда попал. Команда мучается. Кононов отвечает за результат, с него и спрос.