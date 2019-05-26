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Мостовой: «Пятое место - неудовлетворительный результат для „Спартака“»

сегодня, 22:27

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал выступление «Спартака» в завершившемся сезоне.

В последнем туре РПЛ «красно-белые» уступили «Оренбургу» (0:2).

«Спартак» должен бороться за попадание в Лигу чемпионов как минимум, поэтому пятое место - это неудовлетворительный результат. Но «Зенит» в этом сезоне по составу был намного глубже, там футболистов чуть ли не на три состава, а у «Спартака» с уходом Промеса игра немного потерялась. Все эти конфликтные ситуации вокруг команды никогда не играют на руку ни клубу, ни футболистам. Плюс общая атмосфера, так все и сложилось.

Не было бы большой разницы, если бы «Спартак» обыграл «Оренбург», став четвертым. Да, так они вышли в квалификационный раунд Лиги Европы, но там порой играют такие клубы, названия которых никто не знает. «Спартак», конечно, может выйти в групповой этап турнира.

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