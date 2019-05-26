Столыпин: «„Оренбург“ показал исторический результат в этом сезоне»

Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин остался доволен выступлением команды в завершившемся сезоне.

«Оренбург» занял седьмое место, а напоследок громко хлопнул дверью, обыграв «Спартак» (2:0) в 30-м туре.

Для нас это был второй сезон в Премьер-Лиге, в прошлый раз выступили неудачно, поэтому нам есть с чем сравнивать. Мы сделали выводы, работу над ошибками, этот сезон стал для нас более удачным и, наверное, даже историческим, ведь мы никогда раньше не занимали седьмое место в Премьер-Лиге. Это очень большое достижение для нашего клуба, тем более мы закончили сезон на мажорной ноте, выиграли дома у «Спартака» - это дорогого стоит. Я думаю, можно поставить очень хорошую оценку за этот сезон, его можно назвать успешным.

Состав у нас был не очень выдающимся, но из того, что было, тренерский штаб смог слепить команду, способную на равных сражаться с лидерами чемпионата. Нас сплотила неудача, когда мы упали на 13-е место, нужно было что-то делать с командой, поэтому мы сменили тренера на Федотова.

Мы не прогадали с тренерским штабом, взяли хорошего аналитика, поправили организационные дела, очень тщательно подходили к выбору игроков. Хорошая работа и здоровый коллектив, который был единым целым, дали результат. Каждый раз боролись до последней минуты, не было провальных матчей, мы прошли примерно одинаково первую и вторую половину чемпионата, намечается стабильность.