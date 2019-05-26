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Столыпин: «„Оренбург“ показал исторический результат в этом сезоне»

вчера, 22:35

Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин остался доволен выступлением команды в завершившемся сезоне.

«Оренбург» занял седьмое место, а напоследок громко хлопнул дверью, обыграв «Спартак» (2:0) в 30-м туре.

Для нас это был второй сезон в Премьер-Лиге, в прошлый раз выступили неудачно, поэтому нам есть с чем сравнивать. Мы сделали выводы, работу над ошибками, этот сезон стал для нас более удачным и, наверное, даже историческим, ведь мы никогда раньше не занимали седьмое место в Премьер-Лиге. Это очень большое достижение для нашего клуба, тем более мы закончили сезон на мажорной ноте, выиграли дома у «Спартака» - это дорогого стоит. Я думаю, можно поставить очень хорошую оценку за этот сезон, его можно назвать успешным.

Состав у нас был не очень выдающимся, но из того, что было, тренерский штаб смог слепить команду, способную на равных сражаться с лидерами чемпионата. Нас сплотила неудача, когда мы упали на 13-е место, нужно было что-то делать с командой, поэтому мы сменили тренера на Федотова. 

Мы не прогадали с тренерским штабом, взяли хорошего аналитика, поправили организационные дела, очень тщательно подходили к выбору игроков. Хорошая работа и здоровый коллектив, который был единым целым, дали результат. Каждый раз боролись до последней минуты, не было провальных матчей, мы прошли примерно одинаково первую и вторую половину чемпионата, намечается стабильность.

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Все комментарии
Footbolista
Footbolista ответил severnyj84
   16 / 828
вчера в 23:49
Если бы зениту очки не отдавал... точно...
Nafnafik
Nafnafik
   76 / 828
вчера в 23:16
Оренбург с победой над свиньями и высоким местом в чемпионате!
Danrog
Danrog
   133 / 828
вчера в 22:51
Оренбург сегодня свиней унижал как только мог все 90 минут, свиньи ошалели от такого напора.
Юрий Климов 1
Юрий Климов 1
   73 / 828
вчера в 22:45
Ваше существование и заключается раздвигать для Зенита и отбирать очки у Спартака, ЦСКА и других конкурентов болотных. Питерские хозяева БЫЛИ ОЧЕНЬ НЕ ДОВОЛЬНЫ итогами игр своей подстилки против Спартака. Но сегодня оринбург заработал сладкую газпромовскую косточку от Питерских хозяев. Любому адекватному любителю футбола это ясно и понятно......
severnyj84
severnyj84
   48 / 828
вчера в 22:38
Оренбург мог бы и выше место занять, если бы не никому ненужные осечки в некоторых матчах, удачи Оренбургу в новом сезоне, очень хорошая команда, которая никого не боится.
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