Президент «Ман Сити»: «В Испании стали первыми завышать цены на трансферы»

Председатель совета директоров «Манчестер Сити» Хальдон Аль-Мубарак раскритиковал главу Ла Лиги Хавьера Тебаса, который считает, что английские клубы завышают цены на трансферном рынке.

Это лицемерие, ведь это началось с Испании. Вспомните трансферы Фигу и Зидана в «Реал». Тебасу нужно вспомнить историю.

В топ-10 трансферов в истории нет ни одной покупки «Ман Сити». Людям с хрустальными домами не стоит бросаться камнями. У меня нет времени говорить о данной ситуации, ведь у собеседника нет фактов.

У нас лучшая лига в мире, в которой выступают самые успешные клубы мира. Это особенная лига.