Президент «Ман Сити»: «В Испании стали первыми завышать цены на трансферы»

Председатель совета директоров «Манчестер Сити» Хальдон Аль-Мубарак раскритиковал главу Ла Лиги Хавьера Тебаса, который считает, что английские клубы завышают цены на трансферном рынке.
Это лицемерие, ведь это началось с Испании. Вспомните трансферы Фигу и Зидана в «Реал». Тебасу нужно вспомнить историю.
В топ-10 трансферов в истории нет ни одной покупки «Ман Сити». Людям с хрустальными домами не стоит бросаться камнями. У меня нет времени говорить о данной ситуации, ведь у собеседника нет фактов.
У нас лучшая лига в мире, в которой выступают самые успешные клубы мира. Это особенная лига.
Что касается слов Тебаса, то это нападение не только на нас, но и на всю АПЛ. Знаю, что многие люди не хотят защищать наш клуб, но начните защищать свою лигу.
В прошлом году Тебас заявил, что ПСЖ и «Манчестер Сити» нужно наказать за нарушение правил финансового фэйр-плей.
Хотя откуда у кристиноглоров (ну вы сами поняли, не хочу в бан).
Хотя откуда у кристиноглоров (ну вы сами поняли, не хочу в бан).
ЛЧ уже никто всерьез не воспринимает из-за ваших проделок, уже своего рода продажный спектакль. Каждый год одно и тоже, но возможно ВАР сможет как-то положительно повлиять на всё это дрмо, английские финалы - тому подтверждение. А так, достойные короли ЛЧ - Милан и Ливерпуль, но никак не судейская мешочная п-ка.
ЛЧ уже никто всерьез не воспринимает из-за ваших проделок, уже своего рода продажный спектакль. Каждый год одно и тоже, но возможно ВАР сможет как-то положительно повлиять на всё это дрмо, английские финалы - тому подтверждение. А так, достойные короли ЛЧ - Милан и Ливерпуль, но никак не судейская мешочная п-ка.