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Президент «Ман Сити»: «В Испании стали первыми завышать цены на трансферы»

сегодня, 11:32

Председатель совета директоров «Манчестер Сити» Хальдон Аль-Мубарак раскритиковал главу Ла Лиги Хавьера Тебаса, который считает, что английские клубы завышают цены на трансферном рынке.

Это лицемерие, ведь это началось с Испании. Вспомните трансферы Фигу и Зидана в «Реал». Тебасу нужно вспомнить историю.

В топ-10 трансферов в истории нет ни одной покупки «Ман Сити». Людям с хрустальными домами не стоит бросаться камнями. У меня нет времени говорить о данной ситуации, ведь у собеседника нет фактов.

У нас лучшая лига в мире, в которой выступают самые успешные клубы мира. Это особенная лига.

Что касается слов Тебаса, то это нападение не только на нас, но и на всю АПЛ. Знаю, что многие люди не хотят защищать наш клуб, но начните защищать свою лигу.

В прошлом году Тебас заявил, что ПСЖ и «Манчестер Сити» нужно наказать за нарушение правил финансового фэйр-плей.  

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Все комментарии
Gelious
Gelious ответил allemz
   155 / 832
сегодня в 12:09
Да кому нужны твои купленные кубки ЛЧ? Быть кабинетным посмешищем тоже дело такое. Особенно когда все судейские скандалы связывают с именем твоего клуба. ЛЧ уже никто всерьез не воспринимает из-за ваших проделок, уже своего рода продажный спектакль. Каждый год одно и тоже, но возможно ВАР сможет как-то положительно повлиять на всё это дрмо, английские финалы - тому подтверждение. А так, достойные короли ЛЧ - Милан и Ливерпуль, но никак не судейская мешочная п-ка.
Вам еще и глоры Криштиану чудятся везде? Обязательно скажите об этом врачу, чтобы он мог помочь вам. Хорошего дня.
Don trambon
Don trambon
   77 / 832
сегодня в 12:09
Лол. А про любимую командитёнку Тебаса - барса покупающую за 100+ млн лавочников и устраивающая махинации с подписанием игроков он промолчал.
allemz
allemz ответил Gelious
   82 / 832
сегодня в 12:06
А, вы из этих...сектантов... Ничего страшного, все хорошо, все именно так. Только успокойтесь.
    Gelious
    Gelious ответил allemz
       155 / 832
    сегодня в 12:01
    Да кому нужны твои купленные кубки ЛЧ? Быть кабинетным посмешищем тоже дело такое. Особенно когда все судейские скандалы связывают с именем твоего клуба. ЛЧ уже никто всерьез не воспринимает из-за ваших проделок, уже своего рода продажный спектакль. Каждый год одно и тоже, но возможно ВАР сможет как-то положительно повлиять на всё это дрмо, английские финалы - тому подтверждение. А так, достойные короли ЛЧ - Милан и Ливерпуль, но никак не судейская мешочная п-ка.
    А, вы из этих...сектантов... Ничего страшного, все хорошо, все именно так. Только успокойтесь.
    allemz
    allemz ответил Gelious
       82 / 832
    сегодня в 12:00
    Бедный Сити. Да вот только Реал свои деньги сам зарабатывал, а не продавался Шейху, которые через своих же (!) спонсоров вводил деньги и заманивал лишь баблом. И Реал сначала ещ едо того Галактикос выиграл ЛЧ,
    Да кому нужны твои купленные кубки ЛЧ? Быть кабинетным посмешищем тоже дело такое. Особенно когда все судейские скандалы связывают с именем твоего клуба.
    ЛЧ уже никто всерьез не воспринимает из-за ваших проделок, уже своего рода продажный спектакль. Каждый год одно и тоже, но возможно ВАР сможет как-то положительно повлиять на всё это дрмо, английские финалы - тому подтверждение. А так, достойные короли ЛЧ - Милан и Ливерпуль, но никак не судейская мешочная п-ка.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил Igo0rek
       32 / 832
    сегодня в 11:51
    Четыре года это ты махнул
    allemz
    allemz
       82 / 832
    сегодня в 11:51
    Лолижного лоу днаря-взяточника красиво на место поставили)
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил allemz
       32 / 832
    сегодня в 11:50
    Перепутал их порядок, наверное, Физручини)
    Gelious
    Gelious
       155 / 832
    сегодня в 11:50
    Бедный Сити. Да вот только Реал свои деньги сам зарабатывал, а не продавался Шейху, которые через своих же (!) спонсоров вводил деньги и заманивал лишь баблом. И Реал сначала ещ едо того Галактикос выиграл ЛЧ,
    allemz
    allemz ответил Так Себе Аналитик
       82 / 832
    сегодня в 11:48
    Ну не МС тут выступать, в любом случае. Команда, которое только на первое чемпионство с Пелле потратила более 1.1 миллиарда евро... И которая жирует на завышенные контрактах с многочисленными компаниями родственников правящей семьи.
    Хочешь сказать, что первое чемпионство именно при Мансуре взял Пелл? А как же чемпионство гения Манчини?)
    Igo0rek
    Igo0rek ответил Так Себе Аналитик
       207 / 832
    сегодня в 11:42
    С учетом призовых, продаж ТВ трансляций, продаж мерча, с учётом спонсорских контрактов, эти вложение окупятся максимум через четыре года. Потратить много сейчас и получить от этого дивиденды, а в будущем и вовсе выйти в плюс, мне кажется это вполне логично.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       32 / 832
    сегодня в 11:37
    Ну не МС тут выступать, в любом случае. Команда, которое только на первое чемпионство с Пелле потратила более 1.1 миллиарда евро... И которая жирует на завышенные контрактах с многочисленными компаниями родственников правящей семьи.
    Zenit_84
    Zenit_84
       130 / 832
    сегодня в 11:37
    Казнить Испанию!
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