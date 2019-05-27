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Президент «Шахтера»: «Ракицкий набрал меня и попросился уйти»

сегодня, 00:35

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов в эфире передачи «Великий футбол» на канале «Футбол 1» рассказал о переходе бывшего защитника «горняков» Ярослава Ракицкого в «Зенит».

Ярик набрал меня и сказал: «Если вы позволите, я решил бы уйти». Но вы поймите, у нас есть ещё Коля Матвиенко. Я считаю, что это талант сумасшедший. Это будущее «Шахтёра». Если Ярик хочет уйти и я его не отпускаю, я ещё перекрываю дорогу, именно другим игрокам. Я хочу сказать ему спасибо за те годы, трофеи и его яркий красивый футбол.

Ракицкий перешел в «Зенит» в январе за 10 млн евро

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За адекватность
За адекватность
   10 / 827
сегодня в 01:32
Не знаю, каков Матвиенко, но 12 млн за Ракицкого. были важнее. Изредка читая Ваши СМИ, продажа за такие деньги игрока в возрасте (пусть для защитника и не критическом), да еще и потерявшем мотивацию и ставшем хуже играть, большинство оценили, как удачу, может и правы. Но Ярик оказался профи и заблистал ( пусть и на уровне РФПЛ, может мотивация появилась). Еще бы Степаненко отпустили в РФПЛ, за адекватные деньги, (конечно при его желании), тоже много для клуба сделал, хороший опорник, Я был бы за, даже с учетом того, что болею за "Шахтер", как и за все наши клубы в ЕК.
11-и метровый
11-и метровый
   21 / 827
сегодня в 00:58
Правильно Ракицкий сделал.
Морозовский
Морозовский
   24 / 827
сегодня в 00:50
Вован и Лексус позвонили президенту "Шахтёра"!
mangoх12
mangoх12
   26 / 827
сегодня в 00:41
Интресно как на Украину бабло перекидывали, через маниграм или вестерн юнион ?
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