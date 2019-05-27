Президент «Шахтера»: «Ракицкий набрал меня и попросился уйти»

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов в эфире передачи «Великий футбол» на канале «Футбол 1» рассказал о переходе бывшего защитника «горняков» в «Зенит».

Ярик набрал меня и сказал: «Если вы позволите, я решил бы уйти». Но вы поймите, у нас есть ещё Коля Матвиенко. Я считаю, что это талант сумасшедший. Это будущее «Шахтёра». Если Ярик хочет уйти и я его не отпускаю, я ещё перекрываю дорогу, именно другим игрокам. Я хочу сказать ему спасибо за те годы, трофеи и его яркий красивый футбол.