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УЕФА запретил «Арсеналу» поддерживать Мхитаряна в финале Лиги Европы

сегодня, 14:21
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал29.05.2019 в 22:00 Не начался

Игрокам «Арсенала» запрещено проводить акции в поддержку полузащитника команды Генриха Мхитаряна перед началом матча с «Челси» в финале Лиги Европы. 

Футболисты планировали выйти на разминку в футболках с фамилией армянина на спине.

Напомним, что Мхитарян пропустит этот поединок. «Арсенал» принял такое решение из-за обеспокоенности за сохранность футболиста

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   106 / 831
сегодня в 15:11
Сами англичане политику в спорт несут. Молодцы в УЕФА !!! Разобрались!
ilhom0566
ilhom0566
сегодня в 15:10
Я бы понимал всю эту возню, если бы Арсенал играл с азербайджанской командой...
нечитайло
нечитайло
   690 / 831
сегодня в 15:07
Что за кипиш
cska plus
cska plus
   5 / 831
сегодня в 15:05
Интересно даже почему.
kolpankolpan
kolpankolpan
   463 / 831
сегодня в 15:03
В данной ситуации ярмянин является провокатором мирового уровня, и заслуживает порицания и наказания батогами если будет усугублять и раздувать драму мыльного пузыря.
10 seconds to stars
10 seconds to stars
   714 / 831
сегодня в 14:59
МИД Азребайджана чётко и ясно заявил, что Мхитарян может прилететь на матч и что они побеспокоятся о его безопасности.
Это уже проблемы Мхитаряна, почему он всё-равно не прилетит. Так что Арсенал хочет показать этой акцией поддержки? Канониры только против себя настроят местных и Челси получит дополнительную поддержку трибун.
NEADEKVAT
NEADEKVAT
   386 / 831
сегодня в 14:56
Да уж, нарочно не придумаешь. Единая либеральная европа не за горами лол
mangoх12
mangoх12 ответил Ильдар Яруллин
   27 / 831
сегодня в 14:56
А раньше где был УЕФА, когда решал проводить финал в стране, в которой открытая вражда народов, чтобы сейчас что-то пытаться запрещать?
Никто ему не мешал вьехать в страну и сыграть в финале, скорей всего на лавке бы остался, вот армен и решил пропиариться
Romeo 777
Romeo 777
   179 / 831
сегодня в 14:51
По этой ситуации видно, кто Генрих. Другие спортсмены из Армении неоднократно приезжали в Азербайджан и так же спокойно уезжали. А тут сделали шоу-мученика.
Sully
Sully ответил Stalker-ato
   46 / 831
сегодня в 14:48
ага или у ,,народного достояния,, с деньгами станет худо,во тогда посмотрим где будет ,,проект,,...хотя,что смотреть видели в 90х и 2000х в лучшем случаи это Кубок, во главе с Пановым :) :) :)
какой проект, киевский? у вас и так сколько там команд в чемпионате осталось 12, страна развалилась и футбол разваливается... а что за Панов?
112910315
112910315
   3 / 831
сегодня в 14:44
Неоднократно в своих комментариях писал, что УЕФА должны были выбрать страну, город, где нет проблем, которые возникли в Азербайджане из-за длительного конфликта между двумя соседними странами. Только недальновидность, коррумпированность, некомпетентность чиновников УЕФА - позволили принять такое абсурдное решение.

Но то, что собираются делать руководство Арсенала, привлекая к этому футболистов, начинает смахивать на спектакль, с плохим, неудачным сценарием. Не надо делать с довольного непростого, хитрого Армянина великомученика этой нестандартной ситуации, тем более, если учесть, что на данный момент, он не является лидером команды, и ещё неизвестно, если бы он приехал на финал ЛЕ, сколько бы он играл, и играл бы вообще.
Мхитарян-это не Роналду, Месси. Это всего лишь Мхитарян.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
   545 / 831
сегодня в 14:43
Очень важно и интересно чье решение не ехать ГМ. Арсенала или его личное?
Зависимый от Железа ЗОЖ
Зависимый от Железа ЗОЖ
   233 / 831
сегодня в 14:43
Его наоборот штрафовать надо за пропуск важнейшего матча под надуманным предлогом. Небось уже давно на вакансах хитрый армянин, пока его партнеры еще вкалывают.
particular
particular
   2 / 831
сегодня в 14:43
Какой захватывающий геморрой образовался на фоне толерантной Еуропы..:))
Stalker-ato
Stalker-ato ответил Sully
   342 / 831
сегодня в 14:39
надесю совсем скоро УЕФА запретит спартак, и в скором времени его расформируют))
ага или у ,,народного достояния,, с деньгами станет худо,во тогда посмотрим где будет ,,проект,,...хотя,что смотреть видели в 90х и 2000х в лучшем случаи это Кубок, во главе с Пановым :) :) :)
Stalker-ato
Stalker-ato
   342 / 831
сегодня в 14:37
Я бы на месте болельщиков ,,Арсенала,, вывесил флаг Армении....я не против Азербайджана,но футбол должен быть в не политики.
Но,если так,если политизируете ситуацию,в ответ флаг Армении на секторе Арсенала.
Шишанутый
Шишанутый
   10 / 831
сегодня в 14:37
У него травма или что? За что его поддерживать? Мхитарян это политический провокатор а таким на футболе не место!!
Sully
Sully
   46 / 831
сегодня в 14:36
надесю совсем скоро УЕФА запретит спартак, и в скором времени его расформируют))
mat73
mat73 ответил Ильдар Яруллин
   160 / 831
сегодня в 14:34
А раньше где был УЕФА, когда решал проводить финал в стране, в которой открытая вражда народов, чтобы сейчас что-то пытаться запрещать?
Ну хотя бы такой факт тебе - вероятность выхода Арсенала с армянским футболистом в финал ЛЕ была не самая высокая и ожидаемая.
И таких ситуаций сплошь и рядом, всего не предусмотреть. Везде есть политические и национальные вопросы..
Alpribas
Alpribas
   51 / 831
сегодня в 14:33
А как же пресловутая европейская демократия?
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   107 / 831
сегодня в 14:32
Что за бред, поджержка чего? Он сам не захотел ехать. Цирк.
marvel777
marvel777
   253 / 831
сегодня в 14:31
запретите Мхитаряна вообще) типа его не было вообще никогда
Gallardo27
Gallardo27
   571 / 831
сегодня в 14:30
У футболистов мозгов совсем нет :/
Danila Selin
Danila Selin ответил Ильдар Яруллин
   818 / 831
сегодня в 14:29
А раньше где был УЕФА, когда решал проводить финал в стране, в которой открытая вражда народов, чтобы сейчас что-то пытаться запрещать?
Деньги решают. Вот и весь сказ. Если какая либо африканская страна или азиатская отвалят кучу денег, и туда отправят финал.
Ильдар Яруллин
Ильдар Яруллин
   441 / 831
сегодня в 14:26
А раньше где был УЕФА, когда решал проводить финал в стране, в которой открытая вражда народов, чтобы сейчас что-то пытаться запрещать?
Морозовский
Морозовский
   22 / 831
сегодня в 14:25
Перегибает армян палку.
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