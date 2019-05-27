УЕФА запретил «Арсеналу» поддерживать Мхитаряна в финале Лиги Европы

сегодня, 14:21

Игрокам «Арсенала» запрещено проводить акции в поддержку полузащитника команды перед началом матча с «Челси» в финале Лиги Европы.

Футболисты планировали выйти на разминку в футболках с фамилией армянина на спине.

Напомним, что Мхитарян пропустит этот поединок. «Арсенал» принял такое решение из-за обеспокоенности за сохранность футболиста.