УЕФА запретил «Арсеналу» поддерживать Мхитаряна в финале Лиги Европы

Игрокам «Арсенала» запрещено проводить акции в поддержку полузащитника команды Генриха Мхитаряна перед началом матча с «Челси» в финале Лиги Европы.
Футболисты планировали выйти на разминку в футболках с фамилией армянина на спине.
Напомним, что Мхитарян пропустит этот поединок. «Арсенал» принял такое решение из-за обеспокоенности за сохранность футболиста.
Это уже проблемы Мхитаряна, почему он всё-равно не прилетит. Так что Арсенал хочет показать этой акцией поддержки? Канониры только против себя настроят местных и Челси получит дополнительную поддержку трибун.
Это уже проблемы Мхитаряна, почему он всё-равно не прилетит. Так что Арсенал хочет показать этой акцией поддержки? Канониры только против себя настроят местных и Челси получит дополнительную поддержку трибун.
Но то, что собираются делать руководство Арсенала, привлекая к этому футболистов, начинает смахивать на спектакль, с плохим, неудачным сценарием. Не надо делать с довольного непростого, хитрого Армянина великомученика этой нестандартной ситуации, тем более, если учесть, что на данный момент, он не является лидером команды, и ещё неизвестно, если бы он приехал на финал ЛЕ, сколько бы он играл, и играл бы вообще.
Мхитарян-это не Роналду, Месси. Это всего лишь Мхитарян.
Но то, что собираются делать руководство Арсенала, привлекая к этому футболистов, начинает смахивать на спектакль, с плохим, неудачным сценарием. Не надо делать с довольного непростого, хитрого Армянина великомученика этой нестандартной ситуации, тем более, если учесть, что на данный момент, он не является лидером команды, и ещё неизвестно, если бы он приехал на финал ЛЕ, сколько бы он играл, и играл бы вообще.
Мхитарян-это не Роналду, Месси. Это всего лишь Мхитарян.
Но,если так,если политизируете ситуацию,в ответ флаг Армении на секторе Арсенала.
Но,если так,если политизируете ситуацию,в ответ флаг Армении на секторе Арсенала.
И таких ситуаций сплошь и рядом, всего не предусмотреть. Везде есть политические и национальные вопросы..
И таких ситуаций сплошь и рядом, всего не предусмотреть. Везде есть политические и национальные вопросы..