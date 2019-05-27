Чалов: «Хочу поиграть в Европе, это мечта. Но зависти к Головину нет»

Нападающий ЦСКА сообщил, что не испытывает зависти к полузащитнику , который перешел из рядов «армейцев» в «Монако».

Зависти к Головину нет. Правда. Хочу поиграть в Европе, это мечта. Но зависти нет. Наоборот, хорошо, что Саша уехал. Есть у кого спросить совета. Я бы мог представить себе всю карьеру в ЦСКА . Но есть амбиции. Хочется почувствовать вкус европейского футбола. Судя по рассказам Саши, там даже команды, которые идут ниже, очень высокого уровня. Хотя во Франции сейчас не очень много команд, которые идут ниже „Монако“.