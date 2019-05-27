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Чалов: «Хочу поиграть в Европе, это мечта. Но зависти к Головину нет»

вчера, 23:30

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов сообщил, что не испытывает зависти к полузащитнику Александру Головину, который перешел из рядов «армейцев» в «Монако».

Зависти к Головину нет. Правда. Хочу поиграть в Европе, это мечта. Но зависти нет. Наоборот, хорошо, что Саша уехал. Есть у кого спросить совета. Я бы мог представить себе всю карьеру в ЦСКА. Но есть амбиции. Хочется почувствовать вкус европейского футбола. Судя по рассказам Саши, там даже команды, которые идут ниже, очень высокого уровня. Хотя во Франции сейчас не очень много команд, которые идут ниже „Монако“.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   65 / 830
сегодня в 00:06
Мечты иногда сбываются.
mihaluch
mihaluch
   65 / 830
сегодня в 00:04
Мечты иногда сбываются.
minai
minai
   265 / 830
вчера в 23:48
Ну Головина пристроил Рыболовлев, в каких-то своих целях. А тебя куда хрен занесёт ? Сиди дома и не дёргайся, весьма посредственный футболист.
Sunny.
Sunny.
   601 / 830
вчера в 23:46
как 30 будешь стоить так и пора )
Великолепный
Великолепный
   61 / 830
вчера в 23:43
Хорошая мечта!
Пусть Федор она сбудется.
За адекватность
За адекватность
   7 / 830
вчера в 23:39
Какие твои годы. Успеешь. Выдай следующий сезон на таком же, а лучше выше уровне, уедешь. Гинер продавать умеет. Все от тебя зависит.
drug01
drug01
   108 / 830
вчера в 23:36
Фёдор сиди дома учись и меньше болтай языком!
bojarind
bojarind
   131 / 830
вчера в 23:32
Головина впору обратно возвращать.
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