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Мещеряков: «Уход Денисова - абсолютно нормальная история»

сегодня, 21:45

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал уход из команды полузащитника Игоря Денисова.

Это абсолютно нормальная история. Как любой максималист, Игорь хочет проводить 30 матчей по 90 минут. То есть уход – не вопрос денег. Просто он хочет постоянно быть на поле. Вот и все.

Оказался ли он не готов к конкуренции? Это вопрос не ко мне. Денисов хочет играть. Точка. У нас есть разные футболисты. Есть те, которые хотят получать денег, а Денисов относится к тем, кто желает быть на поле. 

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Все комментарии
счет 7-0
счет 7-0
   57 / 834
сегодня в 22:18
Все когда-то уходят в его возрасте.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   149 / 834
сегодня в 22:11
То как он ушел вообще ни разу не нормально. Ну или нормально только для Денисова.
Zenit_84
Zenit_84
   137 / 834
сегодня в 22:05
Куда теперь подастся?
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