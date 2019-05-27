Мещеряков: «Уход Денисова - абсолютно нормальная история»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал уход из команды полузащитника Игоря Денисова.

Это абсолютно нормальная история. Как любой максималист, Игорь хочет проводить 30 матчей по 90 минут. То есть уход – не вопрос денег. Просто он хочет постоянно быть на поле. Вот и все.

Оказался ли он не готов к конкуренции? Это вопрос не ко мне. Денисов хочет играть. Точка. У нас есть разные футболисты. Есть те, которые хотят получать денег, а Денисов относится к тем, кто желает быть на поле.