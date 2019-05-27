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Канчельскис: «Думаю, „Челси“ станет победителем Лиги Европы»

сегодня, 20:19
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал29.05.2019 в 22:00 Не начался

Двукратный чемпион Англии Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от финального матча Лиги Европы «Челси» - «Арсенал».

Встречаются две классные команды. Я ожидаю большого количества голов. Что касается фаворита, то, на мой взгляд, это «Челси». В этом клубе больше креативных игроков в атаке, да и состав у них более сбалансирован, чем у «Арсенала». «Канониры» играют очень нестабильно, могут выдать великолепный матч, а в следующем провалиться. Думаю, именно «Челси» станет победителем Лиги Европы.

Сообщалось, что встречу может пропустить полузащитник «Челси» Нголо Канте.

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Все комментарии
счет 7-0
счет 7-0 ответил Ragnar_Lodbrok
   60 / 834
сегодня в 21:18
Даже на иностранную ветку велезло 2 клона Славнова
Когда нет аргументов, свиньи переходят на личности.
Abris
Abris
   75 / 834
сегодня в 21:17
Ragnar_Lodbrok
Сегодня 20:54
Даже на иностранную ветку велезло 2 клона Славнова

Да хоть сто пятьдесят, посмотри вчерашний матч команды с историей семинольной и успокойся, клоновод свиной.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил LMI
   29 / 834
сегодня в 21:02
Если Сашок и Обама будут в форме и Торрейра отработает, то шиш им. Но Эмери, конечно, поставит Ходила (3 голевые передачи в АПЛ, то есть полный нуль), не знаю, чем он их шантажирует, но ведь ставят лупоглазого чудила все ещё. И албанский баран, а то и два, спокойно привезёт.
LMI
LMI
сегодня в 20:56
При всем моем глубочайшем уважении к Арсеналу - но победит к сожалению Челси, пускай и в трудной борьбе
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   301 / 834
сегодня в 20:54
Даже на иностранную ветку велезло 2 клона Славнова
ДСА
ДСА
   117 / 834
сегодня в 20:37
Что делает тут неграмотный прибалт?
oncha
oncha
   85 / 834
сегодня в 20:29
Оракулов развелось и свиных и не свиных.
EAGuar As
EAGuar As
   73 / 834
сегодня в 20:26
Удачи Арсеналу .
Alladins
Alladins
   205 / 834
сегодня в 20:21
Думать не вредно, лишь не стать при этом Ловчевым.
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