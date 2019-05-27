Канчельскис: «Думаю, „Челси“ станет победителем Лиги Европы»

Двукратный чемпион Англии поделился ожиданиями от финального матча Лиги Европы «Челси» - «Арсенал».

Встречаются две классные команды. Я ожидаю большого количества голов. Что касается фаворита, то, на мой взгляд, это «Челси». В этом клубе больше креативных игроков в атаке, да и состав у них более сбалансирован, чем у «Арсенала». «Канониры» играют очень нестабильно, могут выдать великолепный матч, а в следующем провалиться. Думаю, именно «Челси» станет победителем Лиги Европы.