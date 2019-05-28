Нигматуллин: «„Спартаку“ нужно исчезнуть с обложек желтой прессы»

Бывший голкипер национальной сборной России поделился впечатлениями от игры «Спартака» в этом сезоне. «Красно-белые» закончили чемпионат на пятом месте.

У «Спартака» нормальное финансовое положение, на результат, конечно, повлияла смена тренера, начался переходный период. Пятое место для «красно-белых» — неудовлетворительный итог, все ждут от этой команды большего. Совсем недавно произошли перестановки в руководстве «Спартака», менеджмент клуба — это очень важно, посмотрим, как это скажется на выступлении команды. Москвичам нужно прежде всего исчезнуть с обложек желтой прессы. Как только это произойдет, результаты должны резко улучшиться.

Останется ли в «Спартаке» Олег Кононов? Мне кажется, это свершившийся факт. Выбор был сделан в пользу смены руководства, а Кононову дадут еще один шанс.