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Нигматуллин: «„Спартаку“ нужно исчезнуть с обложек желтой прессы»

сегодня, 00:50

Бывший голкипер национальной сборной России Руслан Нигматуллин поделился впечатлениями от игры «Спартака» в этом сезоне. «Красно-белые» закончили чемпионат на пятом месте.

У «Спартака» нормальное финансовое положение, на результат, конечно, повлияла смена тренера, начался переходный период. Пятое место для «красно-белых» — неудовлетворительный итог, все ждут от этой команды большего. Совсем недавно произошли перестановки в руководстве «Спартака», менеджмент клуба — это очень важно, посмотрим, как это скажется на выступлении команды. Москвичам нужно прежде всего исчезнуть с обложек желтой прессы. Как только это произойдет, результаты должны резко улучшиться.

Останется ли в «Спартаке» Олег Кононов? Мне кажется, это свершившийся факт. Выбор был сделан в пользу смены руководства, а Кононову дадут еще один шанс.

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Все комментарии
Albasin
Albasin
   12 / 828
сегодня в 01:34
Если спартак исчезнет из желтой прессы, то о нем нечего будет говорить.
Caniggia
Caniggia
   91 / 828
сегодня в 01:19
И как может исчезнуть со страниц жёлтой прессы это шапито, кишащее скандалами, подстрекателями и провокаторами? Это сборище позорников - настоящая находка для дешевой скандальной прессы и изумительный объект насмешек со стороны всех следящих за российским футболом.
Ленар Мутыгуллин
Ленар Мутыгуллин
   819 / 828
сегодня в 01:17
волера, верим.
mihaluch
mihaluch
   65 / 828
сегодня в 01:10
Пока жив Глушаков никуда со скандальных страниц "Спартак" не исчезнет.
mangoх12
mangoх12
   27 / 828
сегодня в 01:06
Нигматуллин бы о себе позаботился) он там не меньше мелькает. А спортивные издания это не желтая пресса.)
Ненавижу спартак
Ненавижу спартак
   4 / 828
сегодня в 00:56
Спартаку нужно исчезнуть в пердив, или еще глубже.
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