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Малиновский: «Пока нет никакой конкретики о моем будущем»

сегодня, 10:31

Полузащитник «Генка» Руслан Малиновский в эфире украинского канала «Футбол 1» прокомментировал трансферные слухи вокруг своей персоны.

Ранее сообщалось, что хавбек может перейти в «Спартак».

Это все интернет – кто-то прочитал, увидел, закинул и все. Я вообще эту неделю ни с кем не общался, только с семьей, отдыхал с женой. Только в интернете это все читал. Меня спрашивают, а я откуда знаю. Поменьше читайте интернет. Пока что ничего конкретного нет.

«Генк» попытается меня удержать, но будем разговаривать. Еще пока ничего не ясно. Сезон только закончился, ушел тренер. У них сейчас много забот, поэтому, может, будем общаться на следующей неделе.

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FILL3286
FILL3286
   10 / 830
сегодня в 10:42
в лазурятник срочно
ждем
Морозовский
Морозовский
   15 / 830
сегодня в 10:40
Хохол, закинул удочку в Зенитавцкую хохляцкую группировку! Ждёт клёва!
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