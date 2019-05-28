Малиновский: «Пока нет никакой конкретики о моем будущем»

Полузащитник «Генка» в эфире украинского канала «Футбол 1» прокомментировал трансферные слухи вокруг своей персоны.

Ранее сообщалось, что хавбек может перейти в «Спартак».

Это все интернет – кто-то прочитал, увидел, закинул и все. Я вообще эту неделю ни с кем не общался, только с семьей, отдыхал с женой. Только в интернете это все читал. Меня спрашивают, а я откуда знаю. Поменьше читайте интернет. Пока что ничего конкретного нет.

«Генк» попытается меня удержать, но будем разговаривать. Еще пока ничего не ясно. Сезон только закончился, ушел тренер. У них сейчас много забот, поэтому, может, будем общаться на следующей неделе.