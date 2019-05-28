Сокорин: «Не жалею, что отказался от перехода в „Зенит“»

Защитник «Рубина» подтвердил, что зимой он вел переговоры с «Зенитом».

Из «Зенита» ко мне обращались, я разговаривал зимой. Так получилось, что я остался в «Рубине». Мне даже больше нечего сказать, потому что очень явной заинтересованности я не увидел от клуба «Зенит».

Я хотел провести полностью сезон в «Рубине», играть больше. Вроде как отыграл полсезона, и вот думаешь: «Ну, всё, я готов к чему-то большему». А вот проведи весь сезон полностью, никуда не дергайся, тебе же лучше будет. Перейду вот я в другой клуб в межсезонье, мне потребуется адаптация, мне нужно будет привыкнуть к требованиям нового тренера, зарекомендовать себя в клубе. На это нужно определённое время, а у меня его не было. Я хотел полностью провести сезон, чтобы посмотреть на его результаты – вырасту я как футболист или останусь на том же уровне.