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Сокорин: «Не жалею, что отказался от перехода в „Зенит“»

сегодня, 17:21

Защитник «Рубина» Егор Сокорин подтвердил, что зимой он вел переговоры с «Зенитом».

Из «Зенита» ко мне обращались, я разговаривал зимой. Так получилось, что я остался в «Рубине». Мне даже больше нечего сказать, потому что очень явной заинтересованности я не увидел от клуба «Зенит». 

Я хотел провести полностью сезон в «Рубине», играть больше. Вроде как отыграл полсезона, и вот думаешь: «Ну, всё, я готов к чему-то большему». А вот проведи весь сезон полностью, никуда не дергайся, тебе же лучше будет. Перейду вот я в другой клуб в межсезонье, мне потребуется адаптация, мне нужно будет привыкнуть к требованиям нового тренера, зарекомендовать себя в клубе. На это нужно определённое время, а у меня его не было. Я хотел полностью провести сезон, чтобы посмотреть на его результаты – вырасту я как футболист или останусь на том же уровне.

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   76 / 832
сегодня в 18:19
Правильно сделал, что не загубил свою молодость) 😁 Сколько уже их лазурный проект закопал уже Новосельцев, Полоз, Шатов....
Дзюба чудом уцелел.... 😱
счет 7-0
счет 7-0
   53 / 832
сегодня в 18:17
Зато как Зениту помог еще одного бревна из рубина не приобрести.
alexando1974
alexando1974
   488 / 832
сегодня в 18:16
остовайся в рубине это твой уровень! хватит нам одного набиулина))
Alpribas
Alpribas
   43 / 832
сегодня в 18:13
Нужно идти в свинарник, перспектива попасть в пердив велика.
Garrincha58
Garrincha58
   257 / 832
сегодня в 17:56
такого в природе не существует есть Егор Сорокин
FILL3286
FILL3286
   13 / 832
сегодня в 17:43
В этот проект идут только ради денег
Кто хочет играть и рано не завершить карьеру,в лазурятник не пойдет!!!
ХА ХА ХА ХА
cska plus
cska plus
   6 / 832
сегодня в 17:33
Странная фамилия, почти кокорин.
Gallardo27
Gallardo27
   447 / 832
сегодня в 17:26
Конеш! Сидеть в тюряге на гос. обеспечении!..
Николай 86
Николай 86
   606 / 832
сегодня в 17:25
Сокорин? ))) Побывав в зените, перерождается из сорокина в кокорина)
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