Липко: «Давыдов проиграл конкуренцию в „Нижнем Новгороде“»

Спортивный директор «Нижнего Новгорода» Александр Липко оценил выступление за команду нападающего Дениса Давыдова, перешедшего в софийский ЦСКА.
Все происходящее стало неожиданностью. Денис был на больничном. В переходных матчах с «Крыльями» мы на него не рассчитывали. А во вторник он пришел в клуб и попросил расторгнуть контракт, срок которого истекал 5 июня. Ему подписали документы.
Конечно, ждали от него большего! И в матчах, и на тренировках. Он как-то спросил: «Я подписал контракт — почему не играю?». Интересный парень… Денис проиграл конкуренцию за место в составе, поэтому и не играл.
Давыдов забил 1 гол в 7 матчах ФНЛ за «Нижний Новгород».