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Липко: «Давыдов проиграл конкуренцию в „Нижнем Новгороде“»

сегодня, 15:13

Спортивный директор «Нижнего Новгорода» Александр Липко оценил выступление за команду нападающего Дениса Давыдова, перешедшего в софийский ЦСКА.

Все происходящее стало неожиданностью. Денис был на больничном. В переходных матчах с «Крыльями» мы на него не рассчитывали. А во вторник он пришел в клуб и попросил расторгнуть контракт, срок которого истекал 5 июня. Ему подписали документы.

Конечно, ждали от него большего! И в матчах, и на тренировках. Он как-то спросил: «Я подписал контракт — почему не играю?». Интересный парень… Денис проиграл конкуренцию за место в составе, поэтому и не играл.

Давыдов забил 1 гол в 7 матчах ФНЛ за «Нижний Новгород». 

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Все комментарии
4RT
4RT
   582 / 829
сегодня в 15:17
Leha-ha50
Leha-ha50
   4 / 829
сегодня в 15:15
А Федун его "наш Месси" называл!!!
Abverin
Abverin
   47 / 829
сегодня в 15:15
Образец пострадавшего от тарасовки.
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