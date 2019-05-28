Червиченко: «РПЛ нужно расширять»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался в пользу расширения РПЛ до 18 команд. Сейчас в лиге 16 коллективов.

Российская лига должна быть побольше. Нет беды в том, что команды вылетают из РПЛ в ФНЛ . Ведь раньше основная претензия к этим коллективам была в том, что они сливают матчи, проявляя полное безволие, когда становилось понятно, что они вряд ли выкарабкаются. Но обратите внимание, как в этом сезоне блестяще и достойно себя вел «Анжи». Махачкалинцы сражались в каждом матче. Они без денег пытались играть и выигрывать. Другой отвалившийся клуб — «Енисей» огрызался даже в последней встрече и забил «Зениту».