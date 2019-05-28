Червиченко: «РПЛ нужно расширять»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался в пользу расширения РПЛ до 18 команд. Сейчас в лиге 16 коллективов.
Российская лига должна быть побольше. Нет беды в том, что команды вылетают из РПЛ в ФНЛ. Ведь раньше основная претензия к этим коллективам была в том, что они сливают матчи, проявляя полное безволие, когда становилось понятно, что они вряд ли выкарабкаются. Но обратите внимание, как в этом сезоне блестяще и достойно себя вел «Анжи». Махачкалинцы сражались в каждом матче. Они без денег пытались играть и выигрывать. Другой отвалившийся клуб — «Енисей» огрызался даже в последней встрече и забил «Зениту».
На мой взгляд, РПЛ нужно расширять. Позор, когда в такой большой стране, даже с таким количеством населения, в высшем дивизионе играет 16 команд, когда в лучших лигах мира выступает по 20. Получается, что наш чемпионат меньше приблизительно на 20 процентов. Мы что, самые недоделанные? Я могу понять, что на Украине всего 12 команд, потому что в стране денег нет. А у нас-то страна богатая. Почему мы сами себя поджимаем? Думаю, что 18 команд — это абсолютно нормальная Премьер-Лига. И меньше не должно быть.
Прикупи пару клубов и выводи их в РПЛ....
Прикупи пару клубов и выводи их в РПЛ....
ВОТ ЕСЛИ РАСФОРМИРОВАТЬ СПАРТАК, ТО БУДЕТ ПОЛЬЗА, А ТАК ХЗ..
ГЫ-ГЫ
ВОТ ЕСЛИ РАСФОРМИРОВАТЬ СПАРТАК, ТО БУДЕТ ПОЛЬЗА, А ТАК ХЗ..
ГЫ-ГЫ