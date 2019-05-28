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Червиченко: «РПЛ нужно расширять»

сегодня, 15:28

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался в пользу расширения РПЛ до 18 команд. Сейчас в лиге 16 коллективов.

Российская лига должна быть побольше. Нет беды в том, что команды вылетают из РПЛ в ФНЛ. Ведь раньше основная претензия к этим коллективам была в том, что они сливают матчи, проявляя полное безволие, когда становилось понятно, что они вряд ли выкарабкаются. Но обратите внимание, как в этом сезоне блестяще и достойно себя вел «Анжи». Махачкалинцы сражались в каждом матче. Они без денег пытались играть и выигрывать. Другой отвалившийся клуб — «Енисей» огрызался даже в последней встрече и забил «Зениту».

На мой взгляд, РПЛ нужно расширять. Позор, когда в такой большой стране, даже с таким количеством населения, в высшем дивизионе играет 16 команд, когда в лучших лигах мира выступает по 20. Получается, что наш чемпионат меньше приблизительно на 20 процентов. Мы что, самые недоделанные? Я могу понять, что на Украине всего 12 команд, потому что в стране денег нет. А у нас-то страна богатая. Почему мы сами себя поджимаем? Думаю, что 18 команд — это абсолютно нормальная Премьер-Лига. И меньше не должно быть.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 16:44
Конечно 16 команд мало для такой страны. Но и расширять надо не только количественно но и качественно.
cska plus
cska plus
сегодня в 16:35
Червь прав, но есть одна проблема, что делать с хрющатником.
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 16:33
В чем же дело?
Прикупи пару клубов и выводи их в РПЛ....
Abverin
Abverin
сегодня в 16:18
Неужели Черевченко за Арсенал боится?
Конь 666
Конь 666
сегодня в 16:14
Второй десяток лет пошел, как он ниче не делает, кроме интервью=)
severnyj84
severnyj84
сегодня в 16:06
Расширить за счет дальневосточных и сибирских команд, а потом разговоры прекратятся сразу.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 15:46
СТРАНА ГОВОРИТ У НАС БОГАТАЯ, ТОЛЬКО ВОТ КЛУБЫ ДОХНУТ ОДИН ЗА ДРУГИМ... АМКАР, АНЖИ И Т.Д.
ВОТ ЕСЛИ РАСФОРМИРОВАТЬ СПАРТАК, ТО БУДЕТ ПОЛЬЗА, А ТАК ХЗ..

ГЫ-ГЫ
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 15:35
Псих! Расскажи лучше что-нибудь о "Спартаке"!!!
Ненавижу спартак
Ненавижу спартак
сегодня в 15:31
Хоть 16, хоть 18, пока судейский произвол не остановить в продажной лиге, толку не будет.
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