А. Федун: «Кононов остается в „Спартаке“»

Андрей Федун, член совета директоров московского «Спартака» и брат владельца клуба Леонида Федуна, заявил, что главный тренер команды Олег Кононов останется в команде на своей должности. Об этом руководитель заявил во время очередного заседания совета директоров.
Что будет с Кононовым и Вартапетовым (глава медицинского департамента - прим.)? Все остаются, всё хорошо. Не знаю, сколько ещё продлится заседание – они там заперлись.
Ранее бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд заявил, что Кононов не справился с работой в московском клубе.
Пропал дом... (Это уже точно кино, только другое).
Пропал дом... (Это уже точно кино, только другое).
Спартак сейчас может спасти одно: Лакей провалит отбор к ЛЕ и его выпнут еще до начала чемпионата. Хотя шансы на это невелики. Но в то, что он досидит до зимнего перерыва, я не верю ни секунды.
Спартак сейчас может спасти одно: Лакей провалит отбор к ЛЕ и его выпнут еще до начала чемпионата. Хотя шансы на это невелики. Но в то, что он досидит до зимнего перерыва, я не верю ни секунды.
1. Главный тренер Олег Кононов продолжит работу с командой как минимум до зимней паузы в РПЛ-2019/20.
2. Перед командой поставлены такие задачи: завоевать по итогам сезона путевку в групповой турнир Лиги чемпионов-2020/21 и выиграть Кубок России. Что касается Лиги Европы, то там москвичи должны как минимум пройти сито отборочных раундов и попасть в основную сетку.
3. Как мы и предполагали, несколько уменьшен бюджет клуба. В новом сезоне он составит порядка 90 миллионов евро.
4. Антон Лисин официально утвержден в должности руководителя департамента "Спартака" по связям с общественностью. Ранее он занимал аналогичный пост в оргкомитете "Россия-2018". К исполнению новых обязанностей Лисин приступит во второй половине июня.
Также на совете директоров были обсуждены трансферные планы красно-белых. Напомним, что в плане приобретений приоритетной остается покупка атакующего центрального полузащитника и, в случае продажи Зе Луиша или Луиза Адриану, нападающего. Кроме того, команду покинет капитан Денис Глушаков. Скорее всего, последуют трансферы еще троих хавбеков - Софьяна Ханни, Александра Ташаева (наиболее вероятно возвращение в "Динамо") и Джано Ананидзе, который вторую половину прошлого чемпионата провел в аренде в "Крыльях Советов". При этом не исключены продажи с целью получения прибыли полузащитников Фернанду и Лоренсо Мельгарехо. (Вячеслав Короткин).
1. Главный тренер Олег Кононов продолжит работу с командой как минимум до зимней паузы в РПЛ-2019/20.
2. Перед командой поставлены такие задачи: завоевать по итогам сезона путевку в групповой турнир Лиги чемпионов-2020/21 и выиграть Кубок России. Что касается Лиги Европы, то там москвичи должны как минимум пройти сито отборочных раундов и попасть в основную сетку.
3. Как мы и предполагали, несколько уменьшен бюджет клуба. В новом сезоне он составит порядка 90 миллионов евро.
4. Антон Лисин официально утвержден в должности руководителя департамента "Спартака" по связям с общественностью. Ранее он занимал аналогичный пост в оргкомитете "Россия-2018". К исполнению новых обязанностей Лисин приступит во второй половине июня.
Также на совете директоров были обсуждены трансферные планы красно-белых. Напомним, что в плане приобретений приоритетной остается покупка атакующего центрального полузащитника и, в случае продажи Зе Луиша или Луиза Адриану, нападающего. Кроме того, команду покинет капитан Денис Глушаков. Скорее всего, последуют трансферы еще троих хавбеков - Софьяна Ханни, Александра Ташаева (наиболее вероятно возвращение в "Динамо") и Джано Ананидзе, который вторую половину прошлого чемпионата провел в аренде в "Крыльях Советов". При этом не исключены продажи с целью получения прибыли полузащитников Фернанду и Лоренсо Мельгарехо. (Вячеслав Короткин).
А я с Романцевым на рыбалку, лет на десять
А я с Романцевым на рыбалку, лет на десять
Что, брата Федуна выгнали из секты?)
Что, брата Федуна выгнали из секты?)