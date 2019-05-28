ГлавнаяНовости

А. Федун: «Кононов остается в „Спартаке“»

сегодня, 16:33

Андрей Федун, член совета директоров московского «Спартака» и брат владельца клуба Леонида Федуна, заявил, что главный тренер команды Олег Кононов останется в команде на своей должности. Об этом руководитель заявил во время очередного заседания совета директоров.

Что будет с Кононовым и Вартапетовым (глава медицинского департамента - прим.)? Все остаются, всё хорошо. Не знаю, сколько ещё продлится заседание – они там заперлись.

Ранее бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд заявил, что Кононов не справился с работой в московском клубе.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Симонян: «Верю в Кононова»
Сегодня, 15:47 Комментарии16
Червиченко: «РПЛ нужно расширять»
Сегодня, 15:28 Комментарии9
Липко: «Давыдов проиграл конкуренцию в „Нижнем Новгороде“»
Сегодня, 15:13 Комментарии5
Совет директоров «Спартака» положительно оценил результаты молодежки
Сегодня, 14:59 Комментарии5
Головин: «Главное для меня в „Монако“ - играть»
Сегодня, 14:37 Комментарии5
Новый формат лимита на легионеров будет утвержден на следующей неделе
Сегодня, 13:33 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Albasin
Albasin
   10 / 831
сегодня в 17:03
Дайте физрук-пиджаку поработать, он устраивает абсолютно всех.
particular
particular
   3 / 831
сегодня в 17:02
Похоже, предстоит длительное интеллектуально-пиджачное строительство команды без очевидных результатов обозримом будущем..:))
parallels
parallels
   1 / 831
сегодня в 17:00
так спартаку и надо! гыгы
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   149 / 831
сегодня в 16:58
И что, Динамо возьмет обратно этого тваренка ( Ташаева) ?
Caniggia
Caniggia
   80 / 831
сегодня в 16:58
Пиджак остался доделать своё чёрное дельце - забить гвозди в крышку гроба Спартака.
yasukuni
yasukuni ответил Leha-ha50
   488 / 831
сегодня в 16:57
"СЭ" стали известны основные результаты сегодняшнего заседания совета директоров "Спартака". 1. Главный тренер Олег Кононов продолжит работу с командой как минимум до зимней паузы в РПЛ-2019/20. 2. Перед командой поставлены такие задачи: завоевать по итогам сезона путевку в групповой турнир Лиги чемпионов-2020/21 и выиграть Кубок России. Что касается Лиги Европы, то там москвичи должны как минимум пройти сито отборочных раундов и попасть в основную сетку. 3. Как мы и предполагали, несколько уменьшен бюджет клуба. В новом сезоне он составит порядка 90 миллионов евро. 4. Антон Лисин официально утвержден в должности руководителя департамента "Спартака" по связям с общественностью. Ранее он занимал аналогичный пост в оргкомитете "Россия-2018". К исполнению новых обязанностей Лисин приступит во второй половине июня. Также на совете директоров были обсуждены трансферные планы красно-белых. Напомним, что в плане приобретений приоритетной остается покупка атакующего центрального полузащитника и, в случае продажи Зе Луиша или Луиза Адриану, нападающего. Кроме того, команду покинет капитан Денис Глушаков. Скорее всего, последуют трансферы еще троих хавбеков - Софьяна Ханни, Александра Ташаева (наиболее вероятно возвращение в "Динамо") и Джано Ананидзе, который вторую половину прошлого чемпионата провел в аренде в "Крыльях Советов". При этом не исключены продажи с целью получения прибыли полузащитников Фернанду и Лоренсо Мельгарехо. (Вячеслав Короткин).
Нольтрофеич, такое впечатление, что вы бредите. (Почти кино).

Пропал дом... (Это уже точно кино, только другое).
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил cska plus
   191 / 831
сегодня в 16:56
Отлично, мы рады, будет над кем смеяться в следующем сезоне.
А мы над вами ещё в этом году поржём !!! ))))))))))))))))))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   191 / 831
сегодня в 16:56
Федун - ты тварь ! Лучше болеть за Спартак в подворотне и без тебя ,чем на твоём стадионе !
yasukuni
yasukuni
   488 / 831
сегодня в 16:55
Редкий случай, я полностью согласен с Червяком, который назвал Лакея-Спинджака слюнявым ничтожеством. И, как я писал вчера, Нольтрофеич показал себя клиническим идиотом. Хотя своя логика в этом есть. Прирожденный Лакей умеет кланяться до земли, носить тапочки в зубах и целовать то, что барин изволит подставить (смотри его службу в Ахмате).

Спартак сейчас может спасти одно: Лакей провалит отбор к ЛЕ и его выпнут еще до начала чемпионата. Хотя шансы на это невелики. Но в то, что он досидит до зимнего перерыва, я не верю ни секунды.
Leha-ha50
Leha-ha50
   4 / 831
сегодня в 16:55
"СЭ" стали известны основные результаты сегодняшнего заседания совета директоров "Спартака".
1. Главный тренер Олег Кононов продолжит работу с командой как минимум до зимней паузы в РПЛ-2019/20.
2. Перед командой поставлены такие задачи: завоевать по итогам сезона путевку в групповой турнир Лиги чемпионов-2020/21 и выиграть Кубок России. Что касается Лиги Европы, то там москвичи должны как минимум пройти сито отборочных раундов и попасть в основную сетку.
3. Как мы и предполагали, несколько уменьшен бюджет клуба. В новом сезоне он составит порядка 90 миллионов евро.
4. Антон Лисин официально утвержден в должности руководителя департамента "Спартака" по связям с общественностью. Ранее он занимал аналогичный пост в оргкомитете "Россия-2018". К исполнению новых обязанностей Лисин приступит во второй половине июня.
Также на совете директоров были обсуждены трансферные планы красно-белых. Напомним, что в плане приобретений приоритетной остается покупка атакующего центрального полузащитника и, в случае продажи Зе Луиша или Луиза Адриану, нападающего. Кроме того, команду покинет капитан Денис Глушаков. Скорее всего, последуют трансферы еще троих хавбеков - Софьяна Ханни, Александра Ташаева (наиболее вероятно возвращение в "Динамо") и Джано Ананидзе, который вторую половину прошлого чемпионата провел в аренде в "Крыльях Советов". При этом не исключены продажи с целью получения прибыли полузащитников Фернанду и Лоренсо Мельгарехо. (Вячеслав Короткин).
Конь 666
Конь 666
   433 / 831
сегодня в 16:54
Глушакова в капитаны!
ДСА
ДСА
   129 / 831
сегодня в 16:50
Ждем еще один мученический сезон.
RamonCSKA
RamonCSKA
   308 / 831
сегодня в 16:50
кононов верим!!! 5 место ваше
Don trambon
Don trambon
   53 / 831
сегодня в 16:48
Герои жёлтых пресс не собираются уходить со страниц))0
НОЖ
НОЖ
   821 / 831
сегодня в 16:48
Федун,как же я тебя ненавижу!!!!!!!!!!!!
МКС
МКС
   17 / 831
сегодня в 16:47
Ну и смотрите свой футбол вместе с кононовым , вартапетовым и остальными казлами

А я с Романцевым на рыбалку, лет на десять
mangoх12
mangoх12
   27 / 831
сегодня в 16:46
ВЕРИМ!
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
   631 / 831
сегодня в 16:46
Ждем заявлений, что глушаков остается
kasyak7
kasyak7
   161 / 831
сегодня в 16:43
Это называется тихо шифером шурша,крыша едет у Федуна не спеша
Snake Plissken
Snake Plissken
   50 / 831
сегодня в 16:42
Я просто стоя рукоплещу свиньям - ещё и Глушакова оставьте, это будет вишенка на торте!
Zenit_84
Zenit_84
   153 / 831
сегодня в 16:42
Чего хорошего-то?
311
311
   37 / 831
сегодня в 16:41
    marvel777
    marvel777
       248 / 831
    сегодня в 16:39
    ага тура так до 6 ого потом снова круговерть физруков в природе призойдет
    тумба-юмба
    тумба-юмба ответил cska plus
       435 / 831
    сегодня в 16:39
    Отлично, мы рады, будет над кем смеяться в следующем сезоне.
    Смеётся тот,кто смеётся последним.
    cska plus
    cska plus
       6 / 831
    сегодня в 16:37
    Отлично, мы рады, будет над кем смеяться в следующем сезоне.
    Ненавижу спартак
    Ненавижу спартак
       5 / 831
    сегодня в 16:36
    Это замечательно. Пиджак, верим!
    Конь 666
    Конь 666
       433 / 831
    сегодня в 16:35
    И МЫ - СЧАСТЛИВЫЫЫЫ!!!
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100