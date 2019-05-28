А. Федун: «Кононов остается в „Спартаке“»

сегодня, 16:33

Андрей Федун, член совета директоров московского «Спартака» и брат владельца клуба Леонида Федуна, заявил, что главный тренер команды останется в команде на своей должности. Об этом руководитель заявил во время очередного заседания совета директоров.

Что будет с Кононовым и Вартапетовым (глава медицинского департамента - прим.)? Все остаются, всё хорошо. Не знаю, сколько ещё продлится заседание – они там заперлись.

Ранее бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд заявил, что Кононов не справился с работой в московском клубе.