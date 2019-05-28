Симонян: «Верю в Кононова»

Бывший игрок «Спартака» Никита Симонян оценил работу у руля «красно-белых».

Кононов проработал меньше полугода. За это время игру не поставишь. Надо подождать. А то, что в Краснодаре команда играла у него в комбинационный футбол, контролировала мяч, играла остро, мы же это видели. Продолжение того стиля мы видим и сегодня. Пришел Шалимов, и команда играла также. Затем пришел Мусаев – то же самое. Надо набраться терпения.

Верю ли в Кононова? А как я могу не верить в свой «Спартак»? Конечно, верю. Желаю руководству набраться терпения.