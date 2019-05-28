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Симонян: «Верю в Кононова»

сегодня, 15:47

Бывший игрок «Спартака» Никита Симонян оценил работу Олега Кононова у руля «красно-белых».

Кононов проработал меньше полугода. За это время игру не поставишь. Надо подождать. А то, что в Краснодаре команда играла у него в комбинационный футбол, контролировала мяч, играла остро, мы же это видели. Продолжение того стиля мы видим и сегодня. Пришел Шалимов, и команда играла также. Затем пришел Мусаев – то же самое. Надо набраться терпения.

Верю ли в Кононова? А как я могу не верить в свой «Спартак»? Конечно, верю. Желаю руководству набраться терпения.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   191 / 831
сегодня в 17:03
Кононов проработал меньше полугода. За это время игру не поставишь. Зато развалил её быстро ,без лишней помощи ! До Федуна только тогда дойдёт ,когда на трибунах останется 2-3 тыс. Баран да и только !!!
RamonCSKA
RamonCSKA
   308 / 831
сегодня в 16:51
а то что он трепался что ему(Кононов) надо 3 месяца ничего, то что его там в х не ставят тоже
Snake Plissken
Snake Plissken
   50 / 831
сегодня в 16:45
Давай Никита - срочно нужен юбилей! )))
cska plus
cska plus
   6 / 831
сегодня в 16:36
Есть лозунг: олежекВерим.
Биргер
Биргер
   585 / 831
сегодня в 16:35
Да вся страна верит в Кононова ! Выиграет очередной кубок тины или соли
112910315
112910315
   2 / 831
сегодня в 16:31
Поживём-увидим) Меньше полугода проработал, действительно мало, Симонян прав. В Сергея Богдановича поначалу дела были не айс, в итоге: Чемпионы России. Посмотрим....
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   83 / 831
сегодня в 16:27
Болельщики Спама тоже надеются на твой будущий юбилей
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
   626 / 831
сегодня в 16:26
Олежа, Верим!
Leha-ha50
Leha-ha50
   4 / 831
сегодня в 16:19
"СЭ" стали известны основные результаты сегодняшнего заседания совета директоров "Спартака".
1. Главный тренер Олег Кононов продолжит работу с командой как минимум до зимней паузы в РПЛ-2019/20.
2. Перед командой поставлены такие задачи: завоевать по итогам сезона путевку в групповой турнир Лиги чемпионов-2020/21 и выиграть Кубок России. Что касается Лиги Европы, то там москвичи должны как минимум пройти сито отборочных раундов и попасть в основную сетку.
3. Как мы и предполагали, несколько уменьшен бюджет клуба. В новом сезоне он составит порядка 90 миллионов евро.
4. Антон Лисин официально утвержден в должности руководителя департамента "Спартака" по связям с общественностью. Ранее он занимал аналогичный пост в оргкомитете "Россия-2018". К исполнению новых обязанностей Лисин приступит во второй половине июня.
Также на совете директоров были обсуждены трансферные планы красно-белых. Напомним, что в плане приобретений приоритетной остается покупка атакующего центрального полузащитника и, в случае продажи Зе Луиша или Луиза Адриану, нападающего. Кроме того, команду покинет капитан Денис Глушаков. Скорее всего, последуют трансферы еще троих хавбеков - Софьяна Ханни, Александра Ташаева (наиболее вероятно возвращение в "Динамо") и Джано Ананидзе, который вторую половину прошлого чемпионата провел в аренде в "Крыльях Советов". При этом не исключены продажи с целью получения прибыли полузащитников Фернанду и Лоренсо Мельгарехо. (Вячеслав Короткин).
Leha-ha50
Leha-ha50
   4 / 831
сегодня в 16:17
Не в рифму, а значит ничего не получится!!!
bojarind
bojarind
   107 / 831
сегодня в 16:14
Симонян готовит тренера к своему столетию, а фердун вагон денег, должно хватить.
11-и метровый
11-и метровый
   16 / 831
сегодня в 16:04
Вся страна тоже верит, что он уведет свиней в пердив.
Don trambon
Don trambon
   53 / 831
сегодня в 16:00
ОЛЕЖА ВЕРИМ!!!
drug01
drug01
   99 / 831
сегодня в 15:57
Но если сам верит то.....!!!!!
Ненавижу спартак
Ненавижу спартак
   5 / 831
сегодня в 15:53
Главное ему до юбилея тарасовки дотянуть, Федун обещал прикупить чемпионство.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   47 / 831
сегодня в 15:48
МЫ ТОЖЕ ВЕРИМ В ПИДЖАКА !
УЖ ОН НАТРЕНИРУЕТ СПАРТАКУ СТЕНОЧКИ-ЗАБИГАНИЯ !!!

БУГАГАГГАГА
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