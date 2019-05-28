Симонян: «Верю в Кононова»

Бывший игрок «Спартака» Никита Симонян оценил работу Олега Кононова у руля «красно-белых».
Кононов проработал меньше полугода. За это время игру не поставишь. Надо подождать. А то, что в Краснодаре команда играла у него в комбинационный футбол, контролировала мяч, играла остро, мы же это видели. Продолжение того стиля мы видим и сегодня. Пришел Шалимов, и команда играла также. Затем пришел Мусаев – то же самое. Надо набраться терпения.
Верю ли в Кононова? А как я могу не верить в свой «Спартак»? Конечно, верю. Желаю руководству набраться терпения.
1. Главный тренер Олег Кононов продолжит работу с командой как минимум до зимней паузы в РПЛ-2019/20.
2. Перед командой поставлены такие задачи: завоевать по итогам сезона путевку в групповой турнир Лиги чемпионов-2020/21 и выиграть Кубок России. Что касается Лиги Европы, то там москвичи должны как минимум пройти сито отборочных раундов и попасть в основную сетку.
3. Как мы и предполагали, несколько уменьшен бюджет клуба. В новом сезоне он составит порядка 90 миллионов евро.
4. Антон Лисин официально утвержден в должности руководителя департамента "Спартака" по связям с общественностью. Ранее он занимал аналогичный пост в оргкомитете "Россия-2018". К исполнению новых обязанностей Лисин приступит во второй половине июня.
Также на совете директоров были обсуждены трансферные планы красно-белых. Напомним, что в плане приобретений приоритетной остается покупка атакующего центрального полузащитника и, в случае продажи Зе Луиша или Луиза Адриану, нападающего. Кроме того, команду покинет капитан Денис Глушаков. Скорее всего, последуют трансферы еще троих хавбеков - Софьяна Ханни, Александра Ташаева (наиболее вероятно возвращение в "Динамо") и Джано Ананидзе, который вторую половину прошлого чемпионата провел в аренде в "Крыльях Советов". При этом не исключены продажи с целью получения прибыли полузащитников Фернанду и Лоренсо Мельгарехо. (Вячеслав Короткин).
1. Главный тренер Олег Кононов продолжит работу с командой как минимум до зимней паузы в РПЛ-2019/20.
2. Перед командой поставлены такие задачи: завоевать по итогам сезона путевку в групповой турнир Лиги чемпионов-2020/21 и выиграть Кубок России. Что касается Лиги Европы, то там москвичи должны как минимум пройти сито отборочных раундов и попасть в основную сетку.
3. Как мы и предполагали, несколько уменьшен бюджет клуба. В новом сезоне он составит порядка 90 миллионов евро.
4. Антон Лисин официально утвержден в должности руководителя департамента "Спартака" по связям с общественностью. Ранее он занимал аналогичный пост в оргкомитете "Россия-2018". К исполнению новых обязанностей Лисин приступит во второй половине июня.
Также на совете директоров были обсуждены трансферные планы красно-белых. Напомним, что в плане приобретений приоритетной остается покупка атакующего центрального полузащитника и, в случае продажи Зе Луиша или Луиза Адриану, нападающего. Кроме того, команду покинет капитан Денис Глушаков. Скорее всего, последуют трансферы еще троих хавбеков - Софьяна Ханни, Александра Ташаева (наиболее вероятно возвращение в "Динамо") и Джано Ананидзе, который вторую половину прошлого чемпионата провел в аренде в "Крыльях Советов". При этом не исключены продажи с целью получения прибыли полузащитников Фернанду и Лоренсо Мельгарехо. (Вячеслав Короткин).
УЖ ОН НАТРЕНИРУЕТ СПАРТАКУ СТЕНОЧКИ-ЗАБИГАНИЯ !!!
БУГАГАГГАГА
УЖ ОН НАТРЕНИРУЕТ СПАРТАКУ СТЕНОЧКИ-ЗАБИГАНИЯ !!!
БУГАГАГГАГА