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«Ротор» намерен побороться за выход в РПЛ

сегодня, 20:33

Министр спорта РФ Павел Колобков назвал цель «Ротора» в следующем сезоне.

C губернатором Волгоградской области мы как раз обсуждали. Он создает академию футбола, объединяет все детско-юношеские спортивные школы. Он разрабатывает стратегию развития, в том числе и профессионального спорта, чтобы волгоградский «Ротор» вывести в Премьер-Лигу.

Кроме этого, я хотел сказать, что строительство этих стадионов - это не только футбол, это центр вообще притяжения жизни города. Сейчас в Нижнем Новгороде на Стрелке, там каток зимой, там весь город собирается, там развивается сопутствующая инфраструктура, там планируется хоккейный дворец.

По итогам минувшего сезона «Ротор» занял 11-е место в турнирной таблице ФНЛ.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   12 / 832
сегодня в 21:28
Люблю Волгоград!
ДАША Д
ДАША Д
   140 / 832
сегодня в 21:10
Пора в Премьер-Лигу.
FILL3286
FILL3286
   21 / 832
сегодня в 20:42
Удачи ротору в этом нелегком деле!!
wingback
wingback
   164 / 832
сегодня в 20:36
негритянский спартак заменят и ладно...
Пупсятко
Пупсятко
   102 / 832
сегодня в 20:34
Давно пора, когда-то команда была сильнейшая.
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