«Ротор» намерен побороться за выход в РПЛ

Министр спорта РФ Павел Колобков назвал цель «Ротора» в следующем сезоне.

C губернатором Волгоградской области мы как раз обсуждали. Он создает академию футбола, объединяет все детско-юношеские спортивные школы. Он разрабатывает стратегию развития, в том числе и профессионального спорта, чтобы волгоградский «Ротор» вывести в Премьер-Лигу.

Кроме этого, я хотел сказать, что строительство этих стадионов - это не только футбол, это центр вообще притяжения жизни города. Сейчас в Нижнем Новгороде на Стрелке, там каток зимой, там весь город собирается, там развивается сопутствующая инфраструктура, там планируется хоккейный дворец.