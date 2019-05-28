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«Спартак»: «Кононов критически оценил итоги своей работы»

сегодня, 19:12

«Спартак» на своем официальном сайте подтвердил информацию о том, что Олег Кононов останется на посту главного тренера команды.

Выступление основной команды во всех турнирах было признано неудовлетворительным: «Спартак» не сумел добиться поставленных на сезон задач. В ходе выступления на совете директоров главный тренер команды Олег Кононов критически оценил итоги своей работы в «Спартаке» в завершившемся сезоне: несмотря на тот факт, что Кононов набрал наибольший процент очков среди тренеров, руководивших командой по ходу сезона в РПЛ, «Спартак» не добился нужного результата в чемпионате. То же касается и выступления в Кубке страны и Лиге Европы. Тем не менее совет директоров принял решение сохранить за Кононовым пост главного тренера и доверил ему подготовку команды к следующему сезону.

Был также утвержден план комплектования команды в предстоящее трансферное окно, которым займется новый генеральный директор «Спартака» Томас Цорн в контакте с тренерским штабом. 

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Все комментарии
МКС
МКС
   18 / 832
сегодня в 19:56
Круто

Эмери выгнали из команды за меньшие ошибки

Кононова оставили

Эмери играет в финале ЛЕ

Кононов играет на нервах болельщиков
STVA 1
STVA 1
   53 / 832
сегодня в 19:55
«Кононов критически оценил итоги своей работы»
Повесив всё на Максименко)))
cska plus
cska plus
   6 / 832
сегодня в 19:51
Главное, федун оценил работу Кононова.
Evilhuman
Evilhuman
   48 / 832
сегодня в 19:48
Новых судей будут подписывать, ни чего другого больше не остаётся, Кононову и делать ни чего не придется, только мямлить после игр
За адекватность
За адекватность
   8 / 832
сегодня в 19:42
Решение приняли, время подтвердит или опровергнет его правильность.Как говорил один известный человек: " А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть, вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать."
Novograd
Novograd
   476 / 832
сегодня в 19:33
Ой пляти муки я прашу непазортесь
EAGuar As
EAGuar As
   65 / 832
сегодня в 19:30
Кононов молодец .
Два клуба в ЛЕ вывел ... Арсенал и Спартак .
Спартак обыграл ... Чтобы место ГТ Спартака занять .
Пару матчей с Арсеналом провалил ... предвидя что в будущем Арсенал может обойти Спартак .

А вы говорите Кононов не стратег ... :)) :))) :))))
Sysanin101
Sysanin101
   282 / 832
сегодня в 19:24
Надо ПОМНИТЬ, что кредит доверия НЕ РЕЗИНОВЫЙ!!!
Как только, так СРАЗУ и поминай как звали.
Иных уж НЕТ, а те далече.
Под Кононовым кресло туда сюда раскачивается.
Игроки к этому прилагают НЕМАЛЫЕ усилия, чтобы его СПЛАВИТЬ не впервой.

Вот вам результат этого сезона 2018/19 для Спартака, Кононова и Глушакова:
- Европу - ПРОВАЛИЛИ!
- Кубок России - ПРОВАЛИЛИ!
- Чемпионат России - ПРОВАЛИЛИ!
ПРОВАЛ Спартака по всем футбольным статьям - ДОСРОЧНО!!!
Хорошо, что спартаковцы хотя бы в Лигу Европы попали.
Вот пусть теперь отмазываются за все провалы!
Тогда и поглядим, чего Кононов стоит в Спартаке!
beefs
beefs
   125 / 832
сегодня в 19:19
Следующий сезон покажет...
Balanenok
Balanenok
   40 / 832
сегодня в 19:17
Стыдно за свиней тарасовских.
МапС
МапС
   39 / 832
сегодня в 19:17
Если бы оценил критически, то подал бы в отставку.
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
   105 / 832
сегодня в 19:15
5-е место для свиней вполне приличное, отними все левые победы и всё - пердив полный.
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