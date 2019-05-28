«Спартак»: «Кононов критически оценил итоги своей работы»

«Спартак» на своем официальном сайте подтвердил информацию о том, что Олег Кононов останется на посту главного тренера команды.
Выступление основной команды во всех турнирах было признано неудовлетворительным: «Спартак» не сумел добиться поставленных на сезон задач. В ходе выступления на совете директоров главный тренер команды Олег Кононов критически оценил итоги своей работы в «Спартаке» в завершившемся сезоне: несмотря на тот факт, что Кононов набрал наибольший процент очков среди тренеров, руководивших командой по ходу сезона в РПЛ, «Спартак» не добился нужного результата в чемпионате. То же касается и выступления в Кубке страны и Лиге Европы. Тем не менее совет директоров принял решение сохранить за Кононовым пост главного тренера и доверил ему подготовку команды к следующему сезону.
Был также утвержден план комплектования команды в предстоящее трансферное окно, которым займется новый генеральный директор «Спартака» Томас Цорн в контакте с тренерским штабом.
Эмери выгнали из команды за меньшие ошибки
Кононова оставили
Эмери играет в финале ЛЕ
Кононов играет на нервах болельщиков
Эмери выгнали из команды за меньшие ошибки
Кононова оставили
Эмери играет в финале ЛЕ
Кононов играет на нервах болельщиков
Повесив всё на Максименко)))
Повесив всё на Максименко)))
Два клуба в ЛЕ вывел ... Арсенал и Спартак .
Спартак обыграл ... Чтобы место ГТ Спартака занять .
Пару матчей с Арсеналом провалил ... предвидя что в будущем Арсенал может обойти Спартак .
А вы говорите Кононов не стратег ... :)) :))) :))))
Два клуба в ЛЕ вывел ... Арсенал и Спартак .
Спартак обыграл ... Чтобы место ГТ Спартака занять .
Пару матчей с Арсеналом провалил ... предвидя что в будущем Арсенал может обойти Спартак .
А вы говорите Кононов не стратег ... :)) :))) :))))
Как только, так СРАЗУ и поминай как звали.
Иных уж НЕТ, а те далече.
Под Кононовым кресло туда сюда раскачивается.
Игроки к этому прилагают НЕМАЛЫЕ усилия, чтобы его СПЛАВИТЬ не впервой.
Вот вам результат этого сезона 2018/19 для Спартака, Кононова и Глушакова:
- Европу - ПРОВАЛИЛИ!
- Кубок России - ПРОВАЛИЛИ!
- Чемпионат России - ПРОВАЛИЛИ!
ПРОВАЛ Спартака по всем футбольным статьям - ДОСРОЧНО!!!
Хорошо, что спартаковцы хотя бы в Лигу Европы попали.
Вот пусть теперь отмазываются за все провалы!
Тогда и поглядим, чего Кононов стоит в Спартаке!
Как только, так СРАЗУ и поминай как звали.
Иных уж НЕТ, а те далече.
Под Кононовым кресло туда сюда раскачивается.
Игроки к этому прилагают НЕМАЛЫЕ усилия, чтобы его СПЛАВИТЬ не впервой.
Вот вам результат этого сезона 2018/19 для Спартака, Кононова и Глушакова:
- Европу - ПРОВАЛИЛИ!
- Кубок России - ПРОВАЛИЛИ!
- Чемпионат России - ПРОВАЛИЛИ!
ПРОВАЛ Спартака по всем футбольным статьям - ДОСРОЧНО!!!
Хорошо, что спартаковцы хотя бы в Лигу Европы попали.
Вот пусть теперь отмазываются за все провалы!
Тогда и поглядим, чего Кононов стоит в Спартаке!