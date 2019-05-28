«Спартак»: «Кононов критически оценил итоги своей работы»

«Спартак» на своем официальном сайте подтвердил информацию о том, что останется на посту главного тренера команды.

Выступление основной команды во всех турнирах было признано неудовлетворительным: «Спартак» не сумел добиться поставленных на сезон задач. В ходе выступления на совете директоров главный тренер команды Олег Кононов критически оценил итоги своей работы в «Спартаке» в завершившемся сезоне: несмотря на тот факт, что Кононов набрал наибольший процент очков среди тренеров, руководивших командой по ходу сезона в РПЛ , «Спартак» не добился нужного результата в чемпионате. То же касается и выступления в Кубке страны и Лиге Европы. Тем не менее совет директоров принял решение сохранить за Кононовым пост главного тренера и доверил ему подготовку команды к следующему сезону.

Был также утвержден план комплектования команды в предстоящее трансферное окно, которым займется новый генеральный директор «Спартака» Томас Цорн в контакте с тренерским штабом.