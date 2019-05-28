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Червиченко: «Кононов - слабый тренер и человек. Его должны были выгнать»

сегодня, 18:20

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал решение руководства московского клуба оставить Олега Кононова на посту главного тренера команды.

Значит, верят в него свято. Я думаю, этому решению обрадовались ближайшие конкуренты «Спартака». Как играл «Арсенал» при Кононове и без него? Как выступал «Спартак» при Кононове и без него? Назовите хоть одну яркую победу при Кононове. Все же на тоненького, там забили дурной мяч, здесь забили. Практически девяносто или восемьдесят процентов побед с разницей в один мяч. И то не всегда счет был по игре, поэтому я думаю, что Кононов — слабый тренер. Руководству он нравится, значит, они этого хотят.

Болельщики не продлевают абонементы? Слышал, но я не думаю, что те, кто принимают решение в клубе, имеют проблемы с деньгами. Я не знаю, о чем думает это руководство, у него свой оригинальный взгляд. Но, может, они хотят покорить всех своей оригинальностью, мы же не знаем, что там происходит. Ну, дай Бог им здоровья, удачи.

По моему мнению, Кононов — слабый тренер, а после того, как он свалил всю вину в матче с «Оренбургом» на Максименко, то он еще и слабый человек. Если бы не Максименко, то «красно-белые» должны были бы проиграть 0:4. После этого Кононова точно должны были бы выгонять. Когда команда, по-моему, один раз ударила в створ ворот и не создала ни одного равного момента, который создал «Оренбург», то о чем говорить? Как можно молодого парня обвинять?

Надо на себе волосы рвать или прилюдно застрелиться после того, как играет команда последние шесть туров. Я считаю, это полный позор. А что делает руководство «Спартака»? Это очередная дурость. Но они уже креативят давно, все уже привыкли и нормально к этому относятся. Нравится «Спартаку», что такой тренер будет руководить командой, это их выбор, их деньги. Они вправе делать, что угодно, они с таким успехом могут оставить команду и без тренера.

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Все комментарии
drug01
drug01
   100 / 832
сегодня в 18:32
Правильно все верно глаголит!
parallels
parallels
   1 / 832
сегодня в 18:32
parallels
parallels ответил FILL3286
   1 / 832
сегодня в 18:30
желочью не захлебнись червь иди бомжей учи
стыдно за спартак!
parallels
parallels
   1 / 832
сегодня в 18:28
кононов оставлен, потому что у федуна есть план Б: урезать бюджет спартака до 90 лямов и перенаправить сэкономленные средства на подкуп судей, с чьей помощью будут в следующем сезоне пытаться попасть в тройку. при таком раскладе не имеет значения, кто тренер в спартаке. позор! 😅
marvel777
marvel777
   246 / 832
сегодня в 18:28
такое 12 это Червяк,какое право судить ты имеешь людей и оценки им давать
nikoladolgov
nikoladolgov
   443 / 832
сегодня в 18:27
Абидна ... Такие деньги и мимо кассы.
FILL3286
FILL3286
   13 / 832
сегодня в 18:25
желочью не захлебнись червь
иди бомжей учи
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   169 / 832
сегодня в 18:25
Спартак слабая команда и должна играть в пердиве.
Пупсятко
Пупсятко
   115 / 832
сегодня в 18:22
Конов уведет спртак в пердив, потом выгонят.
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