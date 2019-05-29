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Мелкадзе продлил контракт со «Спартаком»

сегодня, 11:56

Полузащитник «Спартака» Георгий Мелкадзе продлил контракт с клубом, как и ожидалось. Новое соглашение 22-летнего футболиста рассчитано еще на 3 года.

Мелкадзе находится в системе «красно-белых» с 2008 года. В минувшем сезоне он провел 10 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

📄 Георгий Мелкадзе продлил контракт со «Спартаком» ⠀ Футбольный клуб «Спартак-Москва» и нападающий Георгий Мелкадзе заключили новое трудовое соглашение. Контракт футболиста с нашим клубом рассчитан на три года. ⠀ 22-летний Мелкадзе — воспитанник красно-белых. С 11 лет он занимался в Академии, потом выступал за дубль и «Спартак-2», в составе которого забил 20 мячей за 61 матч. ⠀ Дебют Георгия за основу состоялся в мае 2015 года, и с тех пор на его счету 19 матчей за «Спартак». В сезоне-2018/19 форвард на правах аренды играл за клуб «Тосно». ⠀ С 15 лет Мелкадзе выступал за сборные России различных возрастов. В 2017 году он дебютировал за молодежную сборную страны, в составе которой провел 16 матчей и забил 8 мячей. ⠀ #Спартак #Мелкадзе

Публикация от FC Spartak Moscow (@fcsm_official)

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   28 / 824
сегодня в 12:36
Вот это форвард, будущее "Спартака") Хорошо бы ещё пару таких подписали, надо помочь Пиджаку отправить хрюшат в ФНЛ))
cska plus
cska plus
   5 / 824
сегодня в 12:29
По традици должен сходить в музей и убрать паутину.
25процентный клоун
25процентный клоун
   61 / 824
сегодня в 12:27
Надеюсь граммотный контракт,на бонусах
Байкал-38
Байкал-38
   9 / 824
сегодня в 12:26
Задачи на сезон кубок и ЛЧ?
Верной дорогой идёте товарищи, вот только эта дорога в никуда. Игрок уровня ФНЛ.
makkie
makkie
   30 / 824
сегодня в 12:20
Серьезно?
Оставляют воспитанников - чтобы оставить и сказать, мол доверяем молодежи.
А на результативность вообще пофиг!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   50 / 824
сегодня в 12:12
СПАРТАК ЭТО КЛУБ НЕВОЛЬНИКА И ЛЮБИТЕЛЯ МУЖСКОЙ ЛЮБВИ !

ГЫ-ГЫ
Ненавижу спартак
Ненавижу спартак
   6 / 824
сегодня в 11:58
Теперь нужно с Глушаковым, Комбаровым и Ещенко продлить.
1 команда
1 команда
   234 / 824
сегодня в 11:57
Спартак не потерял ценного игрока, остро играет.
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