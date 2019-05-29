Мелкадзе продлил контракт со «Спартаком»
Полузащитник «Спартака» продлил контракт с клубом, как и ожидалось. Новое соглашение 22-летнего футболиста рассчитано еще на 3 года.
Мелкадзе находится в системе «красно-белых» с 2008 года. В минувшем сезоне он провел 10 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.
["news\/1119810\/komlichenko-nikolay-spartak","news\/1119797\/glushakov-denis-spartak","news\/1119772\/azar-eden-real","news\/1119770\/bartomeu-hosep-barselona","news\/1119762\/spalletti-luchano-internacionale","news\/1119757\/valverde-ernesto-barselona","news\/1119740\/denisov-igor-lokomotiv","news\/1119717\/kononov-oleg-spartak","news\/1119701\/fedun-andrey-spartak","news\/1119698\/martynovich-aleksandr-krasnodar"]
Верной дорогой идёте товарищи, вот только эта дорога в никуда. Игрок уровня ФНЛ.
Верной дорогой идёте товарищи, вот только эта дорога в никуда. Игрок уровня ФНЛ.
Оставляют воспитанников - чтобы оставить и сказать, мол доверяем молодежи.
А на результативность вообще пофиг!
Оставляют воспитанников - чтобы оставить и сказать, мол доверяем молодежи.
А на результативность вообще пофиг!
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ