Хенесс: «Я очень уверен в „Баварии“ перед новым сезоном»

сегодня, 13:54

Президент «Баварии» Ули Хенесс подвел итоги сезона для мюнхенцев, а также выразил уверенность в том, что команда движется в верном направлении.

В минувшей кампании «Бавария» сделала золотой дубль и дошла до 1/8 финала Лиги чемпионов.