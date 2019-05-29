Хенесс: «Я очень уверен в „Баварии“ перед новым сезоном»

Президент «Баварии» Ули Хенесс подвел итоги сезона для мюнхенцев, а также выразил уверенность в том, что команда движется в верном направлении.
В минувшей кампании «Бавария» сделала золотой дубль и дошла до 1/8 финала Лиги чемпионов.
Концовка сезона была выдающейся с нашей стороны. Она компенсировала все неурядицы, которые случались до этого.
Думаю, после декабря мы сыграли куда больше зрелищных матчей, чем слабых. Если такая тенденция сохранится, то это может стать началом эры Ковача. Лично я никогда не ставил под сомнение будущее Нико в нашем клубе.
Мы на правильном пути. Я очень уверен в «Баварии» перед новым сезоном.
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ