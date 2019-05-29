ГлавнаяНовости

Хенесс: «Я очень уверен в „Баварии“ перед новым сезоном»

сегодня, 13:54

Президент «Баварии» Ули Хенесс подвел итоги сезона для мюнхенцев, а также выразил уверенность в том, что команда движется в верном направлении.

В минувшей кампании «Бавария» сделала золотой дубль и дошла до 1/8 финала Лиги чемпионов.

Концовка сезона была выдающейся с нашей стороны. Она компенсировала все неурядицы, которые случались до этого.

Думаю, после декабря мы сыграли куда больше зрелищных матчей, чем слабых. Если такая тенденция сохранится, то это может стать началом эры Ковача. Лично я никогда не ставил под сомнение будущее Нико в нашем клубе.

Мы на правильном пути. Я очень уверен в «Баварии» перед новым сезоном.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Эмери: «Каждая тренировка должна показывать характер»
Сегодня, 12:54 Комментарии2
Эмери признался, что встречался с Венгером
Сегодня, 12:46 Комментарии3
Агент: «Брозович уверен, что „Интер“ вскоре завоюет трофеи»
Сегодня, 12:20 Комментарии0
Эмери: «Азар входит в пятерку лучших игроков в мире»
Сегодня, 12:08 Комментарии3
Обама прокомментировал неудачи Месси со сборной Аргентины
Сегодня, 11:44 Комментарии9
Газидис рассказал о новой системе работы «Милана»
Сегодня, 11:27 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   51 / 828
сегодня в 14:09
В ГЕРМАНИИ, ИТАЛИИ И ФРАНЦИИ ДАВНЕНЬКО НЕТ ИНТРИГИ ИЗ-ЗА МЕШКОВ

ГЫ-ГЫ
Palex
Palex
   109 / 828
сегодня в 14:06
Пока вы только тренеров меняете и выигрываете Бундеслигу в сто первый раз, а пора бы и ЛЧ брать, но не с вами.Пора вам с Румменигге на покой.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100