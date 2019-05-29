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Медведев: «Президент у нас один — президент Российской Федерации»

сегодня, 16:24

Александр Медведев прокомментировал тот факт, что «Зенит» упразднил должность президента клуба.

С точки зрения полномочий ничего не изменилось, а вообще-то, президент у нас один — президент Российской Федерации. У нас в стране была взята линия на введение простых названий при сохранении всех должностных прав и полномочий. 

Со своей позиции посоветовал бы другим руководителям подумать, стоит ли гнаться за громкими названиями. Особенно в тех клубах, где спортивные и финансовые достижения далеки от совершенства.

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Splurgeloa
Splurgeloa ответил Зависимый от Железа ЗОЖ
   133 / 829
сегодня в 17:10
Конечно об этом и речь) И этот главный момент не понимают, когда начинают сравнивать Меркель с Пу некоторые недалёкие политические "аналитики" ) Нормальный президент никогда не будет переписывать законы под Себя чтоб остаться у власти, вот о чем речь. А не то , что законов вообще нельзя менять.
Конечно не будет.Просто для них уже власть как наркотик.И от кормушки их не оторвешь.
Splurgeloa
Splurgeloa ответил Footbolista
   133 / 829
сегодня в 17:08
Очень богатым людям плевать на простой народ в любой стране мира...
Очень богатые люди разные бывают.Например если взять ту же Америку, то там в первых рядах идут Билл Гейтс, Безос, Цукерберг.Они создали Майкрсофт, Амазон и Фейсбук соответственно.То есть заработали свои деньги честным трудом.Ничего у государства не украли и их проекты известны на весь мир.А что создал Сечин, Роттенберг, Михельсон и другие дружки Пу?Ничего абсолютно.Просто отжали у страны ресурсы и жиреют на них, а народ нищает.
Зависимый от Железа ЗОЖ
Зависимый от Железа ЗОЖ ответил Splurgeloa
   197 / 829
сегодня в 17:07
Конечно об этом и речь) И этот главный момент не понимают, когда начинают сравнивать Меркель с Пу некоторые недалёкие политические "аналитики" ) Нормальный президент никогда не будет переписывать законы под Себя чтоб остаться у власти, вот о чем речь. А не то , что законов вообще нельзя менять.
Footbolista
Footbolista ответил Splurgeloa
   14 / 829
сегодня в 17:03
Очень богатым людям плевать на простой народ в любой стране мира...
Splurgeloa
Splurgeloa ответил Footbolista
   133 / 829
сегодня в 17:01
Все относительно)...и немецким пенсионерам как то не приходит в голову себя с российскими пенсионерами сравнивать)...а если отдельные экземпляры выделить, то и у нас есть путешествующие по миру пенсионеры...
Просто это позор правительству и Пу за то, что они не могут обеспечить достойную старость старикам.Количество миллиардеров и их состояния растут как на дрожжах, а на простых людей им плевать.Они считают их крепостными.С таким подходом к народу в той же Германии или Франции их бы на вилах вынесли.
Зависимый от Железа ЗОЖ
Зависимый от Железа ЗОЖ ответил Footbolista
   197 / 829
сегодня в 17:01
Исходя из этого можно любому президенту менять их под себя?) Есть определённые ограничения система сдержек и противовесов в нормальных странах для этого, чтоб каждый 7 не менял конституцию под себя. А ты я смотрю согласен с этим, что каждый будет менять его под себя.
дурман
дурман
   365 / 829
сегодня в 17:00
Лизнул так лизнул, как это по зенитовски
Footbolista
Footbolista ответил Splurgeloa
   14 / 829
сегодня в 16:59
Все относительно)...и немецким пенсионерам как то не приходит в голову себя с российскими пенсионерами сравнивать)...а если отдельные экземпляры выделить, то и у нас есть путешествующие по миру пенсионеры...
Splurgeloa
Splurgeloa ответил Зависимый от Железа ЗОЖ
   133 / 829
сегодня в 16:58
Другая система управления страной это совсем сложная тема для ваты, поэтому я даже не стал затрагивать этот вопрос с ним) Думал поймет, если скажу что она законы лично под себя не меняла чтобы остаться во власти)
Конечно не меняла.А если бы попробовала , то её вперед ногами вынесли бы из Бундестага.
Зависимый от Железа ЗОЖ
Зависимый от Железа ЗОЖ ответил Splurgeloa
   197 / 829
сегодня в 16:57
Другая система управления страной это совсем сложная тема для ваты, поэтому я даже не стал затрагивать этот вопрос с ним) Думал поймет, если скажу что она законы лично под себя не меняла чтобы остаться во власти)
Splurgeloa
Splurgeloa ответил Footbolista
   133 / 829
сегодня в 16:56
Ну конечно)...в Германии все "Просто")...немецких пенсионеров спроси: Гуд? или Зер гуд?)...
Даже венгерским пенсионерам в раза 2-3 лучше, чем российских.Видел как живут их пенсионеры собственными глазами.Про немецких я молчу.Они в старости себе по миру путешествуют , а у нас получают пенсию 10-11 тысяч в месяц.И в зимний период половину за ЖКХ отдают.А если еще добавить расходы на медикаменты, то и на еду не останется.
Footbolista
Footbolista ответил Зависимый от Железа ЗОЖ
   14 / 829
сегодня в 16:56
Законы не догма...это тебе любой юрист скажет...впрочем, это не имеет отношение к футболу...хотя и в футболе то ВАР введут с какого то ...то еще что...
Зависимый от Железа ЗОЖ
Зависимый от Железа ЗОЖ ответил Footbolista
   197 / 829
сегодня в 16:53
Да хоть 20, тока законы не переписывай под себя и не нарушай их. Если конституция изначально позволяет переизбрание и народ выбирает, то никаких вопросов.
Footbolista
Footbolista ответил Splurgeloa
   14 / 829
сегодня в 16:51
Ну конечно)...в Германии все "Просто")...немецких пенсионеров спроси: Гуд? или Зер гуд?)...
Footbolista
Footbolista ответил Зависимый от Железа ЗОЖ
   14 / 829
сегодня в 16:50
А как же 15 лет на троне?)...
mikysss
mikysss
   246 / 829
сегодня в 16:50
ну так кто газпром бомжам дал тут понятно всё давно
Splurgeloa
Splurgeloa ответил Footbolista
   133 / 829
сегодня в 16:49
А Меркель кто?)...с 2005 года Федеральный канцлер...меняют))...
В Германии просто другая система власти.Немцы поддерживают её партию, а её как лидера выдвигают канцлером.Но он там не бог и царь как в РФ.И плюс ко всему не имеет множество элитных резиденций как сонцеликий Пу.У неё нету дружков миллиардеров, которые нажились на простых гражданах Германии.Она работает на благо своей страны.И Германия сейчас мощнейшая экономика Европы, а уровень жизни населения в несколько раз выше, чем в России.
Морозовский
Морозовский
   12 / 829
сегодня в 16:49
Что и требовалось доказать! Только Кадырова много лет назад никто почему-то не услышал! Сейчас уральский президент Иванов полетётся срывать табличку с кабинета!
Зависимый от Железа ЗОЖ
Зависимый от Железа ЗОЖ ответил Footbolista
   197 / 829
сегодня в 16:48
Меркель под себя конституцию не меняла, хрен с пальцем сравнил)
Footbolista
Footbolista ответил Зависимый от Железа ЗОЖ
   14 / 829
сегодня в 16:45
А Меркель кто?)...с 2005 года Федеральный канцлер...меняют))...
Зависимый от Железа ЗОЖ
Зависимый от Железа ЗОЖ
   197 / 829
сегодня в 16:39
Да нет Медведев, президента как правило меняют, а тот про кого ты говоришь он Царь, 20 лет на троне)
Project Pandora
Project Pandora
   538 / 829
сегодня в 16:37
Бред лизоблюда. Президент, это высший ранг руководителя как в стране, так и в компании, например. А если так рассуждать, как этот функционер, то тогда и имя Владимир должно быть в единственном числе.
Splurgeloa
Splurgeloa
   133 / 829
сегодня в 16:34
Уже давно хочется чтобы этот президент Российской Федерации наконец-то оставил Россию в покое и ушел на пенсию...
Absinthe5
Absinthe5
   62 / 829
сегодня в 16:27
Ну, наконец-то, вышли на чистую воду)
cska plus
cska plus
   5 / 829
сегодня в 16:27
Ахахах! Без мыла......)
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