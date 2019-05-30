Президент «Урала»: «Если судьи будут нас прибивать из-за моих слов, я уйду»

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что готов будет уйти в отставку, если его постоянная критика в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова негативно повлияет на клуб.
Ну давайте тогда все замолчим, закроем рты на замок и не будем ничего говорить! Вы этого хотите? Я отвечаю. Если нас судьи начнут реально прибивать из-за моих слов в адрес Егорова, я встану и уйду.
Я не хочу, чтобы из-за меня страдал наш клуб. Вот реально встану и уйду. Отвечаю. Если я увижу, что команду специально плохо судят из-за меня, встану и уйду. Не буду, как Егоров, держаться за место. Я всегда хочу добра «Уралу». И не думаю, что дойдет до того, что судьи начнут топить наш клуб. Это слишком очевидно, все увидят, что творится…
https://www.youtube.com/watch?v=bbMl7FKNR1Q
С Зенитом там всё в порядке было - пол Урала выгнали...
С Зенитом там всё в порядке было - пол Урала выгнали...
с тремя удалениями Урала.
с тремя удалениями Урала.