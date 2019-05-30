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Президент «Урала»: «Если судьи будут нас прибивать из-за моих слов, я уйду»

сегодня, 10:14

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что готов будет уйти в отставку, если его постоянная критика в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова негативно повлияет на клуб.

Ну давайте тогда все замолчим, закроем рты на замок и не будем ничего говорить! Вы этого хотите? Я отвечаю. Если нас судьи начнут реально прибивать из-за моих слов в адрес Егорова, я встану и уйду.

Я не хочу, чтобы из-за меня страдал наш клуб. Вот реально встану и уйду. Отвечаю. Если я увижу, что команду специально плохо судят из-за меня, встану и уйду. Не буду, как Егоров, держаться за место. Я всегда хочу добра «Уралу». И не думаю, что дойдет до того, что судьи начнут топить наш клуб. Это слишком очевидно, все увидят, что творится… 

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-Ванек-
-Ванек- ответил ermak6848
   518 / 818
сегодня в 11:24
Там было украденно)
ermak6848
ermak6848
   151 / 818
сегодня в 11:18
всё куплено до нас ( цитата из фильма) ...
Betman
Betman
сегодня в 11:14
От слов "я встану и уйду", вспомнилось почему это... лол.
Ненавижу спартак
Ненавижу спартак ответил LOpp
   6 / 818
сегодня в 11:07
да, как в матче Зенит-Урал 2:0 с тремя удалениями Урала.
По работе с судьями, тарасовке нет равных.
Шуnя771
Шуnя771
   45 / 818
сегодня в 10:59
Этому Товарищу Уважуха!

С Зенитом там всё в порядке было - пол Урала выгнали...
-Иван Калита-
-Иван Калита- ответил OLESOCC
   523 / 818
сегодня в 10:56
так не только на футбольную, этим неблагодарным гламурятам из московии на десятки миллионов людей плевать, за счёт которых они свои розовенькие свинные рыльца наедают..
LOpp
LOpp ответил Ненавижу спартак
   22 / 818
сегодня в 10:55
В продажной лиге еще не раз твой Урал прихлопнут.
да, как в матче Зенит-Урал 2:0
с тремя удалениями Урала.
Ненавижу спартак
Ненавижу спартак
   6 / 818
сегодня в 10:46
В продажной лиге еще не раз твой Урал прихлопнут.
КЭТиК
КЭТиК
   117 / 818
сегодня в 10:43
Убивать не будут, просто будут слегка свистеть в другую сторону.
cska plus
cska plus
   5 / 818
сегодня в 10:41
Иванов красава, рубит правду матку.
kolpankolpan
kolpankolpan
   271 / 818
сегодня в 10:35
Такой же как позер как Аленичев , только схемы продажные пошире.Видели мы все это наяву.Может не отмываться , грязен во всем.
OLESOCC
OLESOCC
   692 / 818
сегодня в 10:33
Москва рулит, к сожалению!. Им плевать на футбольную провинцию!.
Ваня лучший
Ваня лучший
   76 / 818
сегодня в 10:33
Гриша жучара тот еще. Как он кинул ЦСКА с переходом Шатова - это вообще. Договорились Олег съездил на сборы, а потом Анжи больше дал и Гриша его отправил в Махачкалу. А игры с Тереком - вообще фантазия. А скандалы против ВАР ? Согласен , судьи у нас не фонтан, но они ошибаются против всех команд и против ведущих тоже. Уйдет Гриша в РПЛ воздух чище будет.
Метадо
Метадо
   596 / 818
сегодня в 10:31
Какой же идиот этот Иванов...Что на поле ведет себя как обезьяна, что в публичной сфере
Faustello
Faustello
   62 / 818
сегодня в 10:29
Элтон Джон - какие ваши доказательства?
чемпионство с душком
чемпионство с душком ответил Mixacka
   198 / 818
сегодня в 10:25
Иди за сквер выступай , а не тут скули ! Забыл , как ты доги катал с Тереком ?
такой приспособленец и пополизатель кремлевского проекта, будет агитировать ЗА строительство храма.
-Иван Калита-
-Иван Калита-
   523 / 818
сегодня в 10:24
в этом гос- ве что судьи, что чиновники продажны, пляшут под дудку поганых денежных мешков, пока народ нищает..
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   35 / 818
сегодня в 10:22
Культурный, интеллигентный функционер, полиглот. Свободно говорит и на русском, и на пацанском, и на блатном.
Mixacka
Mixacka
   615 / 818
сегодня в 10:20
Иди за сквер выступай , а не тут скули ! Забыл , как ты доги катал с Тереком ?
Balanenok
Balanenok
   41 / 818
сегодня в 10:17
Егоров - шавка тарасовская, его гнать в шею нужно, а не критиковать.
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