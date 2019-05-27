Объявлены арбитры на стыковые матчи за право выступать в РПЛ

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РФС назначил судей и инспекторов на стыковые матчи за право играть в РПЛ . «Уфа» сразится с «Томью», а «Крылья Советов» сыграют с «Нижним Новгородом». Первые и ответные встречи состоятся 30 мая и 2 июня.

30 мая (четверг)

«Уфа» - «Томь»: судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи - Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья - Павел Кукуян (Сочи); ВАР - Сергей Карасев (Москва), АВАР - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор - Николай Иванов (Санкт-Петербург).

«Нижний Новгород» - «Крылья Советов»: судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья - Владимир Москалев (Воронеж); ВАР - Виталий Мешков (Дмитров), АВАР - Алексей Сухой (Люберцы); инспектор - Владимир Енютин (Москва).

02 июня (воскресенье)

«Томь» - «Уфа»: судья - Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи - Максим Гаврилин (Владимир), Тихон Калугин (Москва); резервный судья - Николай Волошин (Смоленск); ВАР - Михаил Вилков (Нижний Новгород), АВАР - Алексей Сухой (Люберцы); инспектор - Александр Гвардис (Калининград).

«Крылья Советов» - «Нижний Новгород»: судья - Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи - Антон Аверьянов (Москва), Дмитрий Мосякин (Москва); резервный судья - Евгений Турбин (Дмитров); ВАР - Василий Казарцев (Санкт-Петербург), АВАР - Алексей Матюнин (Москва); инспектор - Сергей Фурса (Санкт-Петербург).