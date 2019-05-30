Президент «Урала»: «Мы потеряли много очков из-за судейских ошибок»

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что арбитры помешали его команде завершить чемпионат выше десятого места.
Мы потеряли много очков только из-за судейских ошибок. Особенно в последних играх арбитры принимали какие-то непонятные решения. А так мы могли претендовать и на 6-е, и на 7-е, и на 8-е место. Но получилось, как получилось.
Я много высказывался по поводу судей. Понимаю, что они тоже люди, имеют право на ошибку. Но когда некоторые арбитры принимают, на мой взгляд, очень странные решения, это вызывает вопросы.
Жалуешься на судей , а ВАР не хочешь - это ну очень странно???
Жалуешься на судей , а ВАР не хочешь - это ну очень странно???