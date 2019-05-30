ГлавнаяНовости

Президент «Урала»: «Мы потеряли много очков из-за судейских ошибок»

сегодня, 09:50

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что арбитры помешали его команде завершить чемпионат выше десятого места.

Мы потеряли много очков только из-за судейских ошибок. Особенно в последних играх арбитры принимали какие-то непонятные решения. А так мы могли претендовать и на 6-е, и на 7-е, и на 8-е место. Но получилось, как получилось.

Я много высказывался по поводу судей. Понимаю, что они тоже люди, имеют право на ошибку. Но когда некоторые арбитры принимают, на мой взгляд, очень странные решения, это вызывает вопросы. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Объявлены арбитры на стыковые матчи за право выступать в РПЛ
27 мая Комментарии19
Заявка на использование VAR в стыковых матчах в России будет подана 26 мая
24 мая Комментарии4
Кикнадзе: «Обвинения „Локомотива“ в работе с судьями - это травля»
22 мая Комментарии32
Левников рассудит «Оренбург» и «Спартак» в заключительном туре РПЛ
21 мая Комментарии61
Французский арбитр подарил футболистам карточки и закончил карьеру
18 мая ВидеоКомментарии5
Лапочкин обслужит финальный матч Кубка России
17 мая Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   4 / 817
сегодня в 10:00
Вы потеряли много очков потому что кто то не может попасть по пустым воротам.
Жалуешься на судей , а ВАР не хочешь - это ну очень странно???
Albasin
Albasin
   14 / 817
сегодня в 09:57
Вполне могли быть выше.
kolpankolpan
kolpankolpan
   288 / 817
сегодня в 09:54
Коррумпированный болтун.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100