Президент «Урала»: «Мы потеряли много очков из-за судейских ошибок»

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что арбитры помешали его команде завершить чемпионат выше десятого места.

Мы потеряли много очков только из-за судейских ошибок. Особенно в последних играх арбитры принимали какие-то непонятные решения. А так мы могли претендовать и на 6-е, и на 7-е, и на 8-е место. Но получилось, как получилось.

Я много высказывался по поводу судей. Понимаю, что они тоже люди, имеют право на ошибку. Но когда некоторые арбитры принимают, на мой взгляд, очень странные решения, это вызывает вопросы.