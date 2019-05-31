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Черчесов: «Дзюба перейдет в клуб АПЛ? Для меня это ни хорошо, ни плохо»

31 мая 2019, 15:02

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба останется капитаном сборной России на время отборочных матчей Евро-2020. Об этом рассказал главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

Дзюба капитан, никаких изменений не было.

Также Черчесов прокомментировал возможность перехода Дзюбы в чемпионат Англии.

Для меня это ни хорошо, ни плохо, главное, чтобы футболист принял правильное решение и продолжал совершенствоваться. Мы не можем ни запретить, ни посоветовать, мы уважаем решение каждого из них, они достаточно умные ребята, чтобы принять правильное решение. Согласитесь, много раз было, когда игрок сборной переходит в другой клуб и потом не играет у нас в команде, потому что там не может себя проявить. Это касается всех футболистов, у которых заканчиваются контракты, я говорю одно и то же, принимайте решение, мы потом будем оценивать вас в своих клубах, хотелось бы, чтобы они были в хороших командах, хороших лигах и качественно играли.

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Ruslik1982
Ruslik1982
   52 / 816
31 мая в 23:27
а про себя где-то заржал, когда услышал "Дзюба" и "АПЛ" )
KLINSI
KLINSI
   655 / 816
31 мая в 21:52
Звучит как предупреждение, не рыпайся паря,не Сеньке шапка.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил 4RT
   128 / 816
31 мая в 18:04
Да ни куда этот балабол не перейдет
Ну почему же ? Как говорит один мой друг - " перейдет из ***ды в *опу - там недалеко". А АПЛ, она за синими морями, за зелеными лесами! Да и бабок там много не отсыпят. Дзюбе - особенно.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Jeck Denielse
   128 / 816
31 мая в 17:57
А я просто не верю что у Дзюбы "покатит".... При том успехе и ореоле славы уезжать на 4-м десятке в поисках сомнительного признания на острове - не серьёзно... Было бы ему 24 - первым бы пришел в аэропорт провожать Артема в поход за европоизнанием..... А так - слегка жаль....Что пара-тройка лет отведенная карьерой на пользу Зениту уйдет на какую-то авантюру...
" Успех и ореол славы" - круто задвинуто ! А в чем же вся эта бодяга заключается, не подскажете ?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 816
31 мая в 17:55
А я просто не верю что у Дзюбы "покатит"....
При том успехе и ореоле славы уезжать на 4-м десятке в поисках сомнительного признания на острове - не серьёзно...
Было бы ему 24 - первым бы пришел в аэропорт провожать Артема в поход за европоизнанием.....
А так - слегка жаль....Что пара-тройка лет отведенная карьерой на пользу Зениту уйдет на какую-то авантюру...
cevin cigan
cevin cigan ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
   7 / 816
31 мая в 17:23
Такой бесячий этот Черчечов. Меня одного от так бесит?
Ты статью до конца прочитал,или ненависть к спартаку,так взбесило? Вполне адекватное вью.
ДСА
ДСА
   55 / 816
31 мая в 16:14
В АПЛ Дзюбе вряд ли что светит - затопчут.
kasyak7
kasyak7
   435 / 816
31 мая в 16:01
Иными словами Черчесу нас..ть на Дзюбу.
wingback
wingback
   153 / 816
31 мая в 15:53
А псину никто и не спрашивает...
cska plus
cska plus
   4 / 816
31 мая в 15:50
Усач понимает, что Тёма в АПЛ врядли попадёт, может быть куда-нибудь чемпионшип.
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак
   577 / 816
31 мая в 15:47
Такой бесячий этот Черчечов. Меня одного от так бесит?
Project Pandora
Project Pandora
   695 / 816
31 мая в 15:44
"Мне ни хорошо, ни плохо. Мне вообще на всё на.р.ть!!"
Морозовский
Морозовский
   10 / 816
31 мая в 15:38
Давай, давай, Дзюба! ХорошЪ этих бакланов не благодарных тащить!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   60 / 816
31 мая в 15:21
УСАТИК БЫ И САМ НЕ ПРОЧЬ В АПЛ, ДА ЕМУ НЕ ДАНО !

ГЫ-ГЫ
4RT
4RT
   329 / 816
31 мая в 15:12
Да ни куда этот балабол не перейдет
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