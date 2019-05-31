Черчесов: «Дзюба перейдет в клуб АПЛ? Для меня это ни хорошо, ни плохо»

Нападающий «Зенита» останется капитаном сборной России на время отборочных матчей Евро-2020. Об этом рассказал главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

Также Черчесов прокомментировал возможность перехода Дзюбы в чемпионат Англии.

Для меня это ни хорошо, ни плохо, главное, чтобы футболист принял правильное решение и продолжал совершенствоваться. Мы не можем ни запретить, ни посоветовать, мы уважаем решение каждого из них, они достаточно умные ребята, чтобы принять правильное решение. Согласитесь, много раз было, когда игрок сборной переходит в другой клуб и потом не играет у нас в команде, потому что там не может себя проявить. Это касается всех футболистов, у которых заканчиваются контракты, я говорю одно и то же, принимайте решение, мы потом будем оценивать вас в своих клубах, хотелось бы, чтобы они были в хороших командах, хороших лигах и качественно играли.