Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси в преддверии Кубка Америки-2019 рассказал о своём желании завоевать трофей с национальной командой.
Поражения – это часть жизни. Ты спотыкаешься, но встаёшь и продолжаешь бороться за свою мечту. Подниматься и снова пытаться достичь успеха – это также послание детям, которые следят за мной.
Прежде чем я завершу свою карьеру, хочу что-нибудь выиграть в составе сборной или хотя бы предпринять столько попыток, сколько будет возможно.
Партнёр Месси по сборной Серхио Агуэро недавно отметил, что капитан «альбиселесте» очень расстроился после поражений «Барселоны» в полуфинале Лиги чемпионов и финале Кубка Испании.
Сам меська никакой в сборной и это факт. Даже Симеоне, который всегда нахваливал меську раньше, сказал, что для того чтобы меська хоть что-то выиграл, ему нужна вся барса. Как видим, даже вся барса не всегда в состоянии вытащить гнома.
Сам меська никакой в сборной и это факт. Даже Симеоне, который всегда нахваливал меську раньше, сказал, что для того чтобы меська хоть что-то выиграл, ему нужна вся барса. Как видим, даже вся барса не всегда в состоянии вытащить гнома.
У самого кишка тонка и ноги коротки. Аха-ха)
У самого кишка тонка и ноги коротки. Аха-ха)