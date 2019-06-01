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Месси: «Хочу выиграть что-нибудь со сборной, прежде чем завершу карьеру»

01 июня 2019, 03:11

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси в преддверии Кубка Америки-2019 рассказал о своём желании завоевать трофей с национальной командой.

Поражения – это часть жизни. Ты спотыкаешься, но встаёшь и продолжаешь бороться за свою мечту. Подниматься и снова пытаться достичь успеха – это также послание детям, которые следят за мной.

Прежде чем я завершу свою карьеру, хочу что-нибудь выиграть в составе сборной или хотя бы предпринять столько попыток, сколько будет возможно.

Партнёр Месси по сборной Серхио Агуэро недавно отметил, что капитан «альбиселесте» очень расстроился после поражений «Барселоны» в полуфинале Лиги чемпионов и финале Кубка Испании.

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12 ответил League1
   41 / 816
01 июня в 14:21
Типичные отмазки гномоглоров: тренер плохой, партнёры плохие. Сам меська никакой в сборной и это факт. Даже Симеоне, который всегда нахваливал меську раньше, сказал, что для того чтобы меська хоть что-то выиграл, ему нужна вся барса. Как видим, даже вся барса не всегда в состоянии вытащить гнома.
типичгый спич кристиноглоров
Шишанутый
Шишанутый
   23 / 816
01 июня в 13:32
Оставь уже сборную в покое, гном! Хватит мучать игроков, болельщиков и всю страну. Просто сядь на диван, возьми свои любимые чипсы и посмотри по Тв как Аргентина возьмет трофей!
Артемкa
Артемкa
01 июня в 12:48
тогда никогда не завершишь карьеры
Left Boy
Left Boy
   172 / 816
01 июня в 09:57
именно поэтому кубки америки проводят чуть ли не каждый год. в этом будет, в следующем - всё для моси
League1
League1 ответил mangoх12
   37 / 816
01 июня в 09:20
сборной нужен нормальный тренер , на сборной стоит проклятие Пекерманна
Типичные отмазки гномоглоров: тренер плохой, партнёры плохие.
Сам меська никакой в сборной и это факт. Даже Симеоне, который всегда нахваливал меську раньше, сказал, что для того чтобы меська хоть что-то выиграл, ему нужна вся барса. Как видим, даже вся барса не всегда в состоянии вытащить гнома.
spartach091
spartach091
   116 / 816
01 июня в 09:14
Кубок Америки и так каждый год, а месси постоянно в пролёте,
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану
   36 / 816
01 июня в 08:37
Если Инфантино поможет, как Блатер с ЗМ, то может и выиграешь.
У самого кишка тонка и ноги коротки. Аха-ха)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 816
01 июня в 07:59
Шансы есть...Если этот турнир будет проводиться только на Камп Ноу....и игроки Барселоны примут аргентинское гражданство....
КЭТиК
КЭТиК
   67 / 816
01 июня в 07:51
Товарищеский турнир только могут выиграть.
cevin cigan
cevin cigan
   7 / 816
01 июня в 07:45
Ну этот Кубок Америки аргам точно не светит,очень слбенькая сборная. Я вот не знаю когда следующий(он же чуть ли не каждый год проводится). Остаётся ЧМ в Катаре в 2022г,что и там аргам кранты. Так что........остался гномяра без трофеев в сборной!
ЮЗИК
ЮЗИК
   137 / 816
01 июня в 06:57
Без него сборная играет лучше
Семак иди сюда
Семак иди сюда
   319 / 816
01 июня в 06:54
Наивный.
Байкал-38
Байкал-38
   19 / 816
01 июня в 06:06
Удачи!
mangoх12
mangoх12
   41 / 816
01 июня в 05:59
сборной нужен нормальный тренер , на сборной стоит проклятие Пекерманна
STVA 1
STVA 1
   28 / 816
01 июня в 05:33
Что то мне подсказывает , что не сбудется.
Остапчук 67
Остапчук 67
   378 / 816
01 июня в 05:18
Выигрывать нужно с командой.
Zenit_84
Zenit_84
   49 / 816
01 июня в 04:25
Наверное, не сбудется
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