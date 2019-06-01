Месси: «Хочу выиграть что-нибудь со сборной, прежде чем завершу карьеру»

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины в преддверии Кубка Америки-2019 рассказал о своём желании завоевать трофей с национальной командой.

Поражения – это часть жизни. Ты спотыкаешься, но встаёшь и продолжаешь бороться за свою мечту. Подниматься и снова пытаться достичь успеха – это также послание детям, которые следят за мной.

Прежде чем я завершу свою карьеру, хочу что-нибудь выиграть в составе сборной или хотя бы предпринять столько попыток, сколько будет возможно.