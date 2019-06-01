Де Лаурентис: «Сарри в „Ювентусе“? Это было бы забавно»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал слухи о том, что бывший наставник «адзурри» может возглавить «Ювентус».

Сарри в «Ювентусе»? Это было бы забавно, но я не могу сказать, подходит ли им этот тренер. Я не Андреа Аньелли (Прим. - президент «Ювентуса»). Это он знает, что будет лучшего всего для его клуба, и это ему принимать решение.

Если Сарри останется в «Челси», а «Ювентус» возглавит Индзаги, есть ещё «Милан», «Фиорентина», «Рома» и, возможно, «Лацио» – этим летом перемены ожидаются во многих клубах.