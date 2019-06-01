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Моуриньо: «Сейчас я хочу тренировать ещё больше, чем прежде»

01 июня 2019, 02:07

Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо рассказал о своём желании вернуться к тренерской работе.

Вы всё так же хотите тренировать, как и раньше?

Нет, сейчас я хочу этого ещё больше. Я не вкушал футбол уже 5 месяцев.

Сейчас желание определённо сильнее. Но я не страдаю от того, что у меня нет футбола, что не тренирую и не играю. Нет такого, что я смотрю футбольный матч по ТВ и выключаю, потому что не хочу ничего этого видеть.

Я полностью контролирую свои эмоции. Но футбол – важная часть моей жизни, и мне её не хватает.

Ранее Моуриньо исключил своё возвращение в МЮ.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   137 / 816
01 июня в 15:06
Не видно желающих его пригласить
kotmyshka
kotmyshka
   69 / 816
01 июня в 09:37
зависимость
Байкал-38
Байкал-38
   19 / 816
01 июня в 09:27
Не особо то зовут, да ещё с такими запросами.
Caniggia
Caniggia
   54 / 816
01 июня в 05:31
Схема Моура по отмыванию бабла за счёт неустоек уже устарела. Так что поди поищи дураков, которые рискнут пригласить португальского физрука-афериста.
Comentarios
Comentarios
   379 / 816
01 июня в 05:23
Челси похоже
Василий 50
Василий 50
   515 / 816
01 июня в 05:15
Вот только очереди нет.
allemz
allemz
   57 / 816
01 июня в 02:35
Моур хочет вернуться в любимый для него Челси, зная, что Сарри возможно скюентус в Юве.
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