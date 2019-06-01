Моуриньо: «Сейчас я хочу тренировать ещё больше, чем прежде»

Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» рассказал о своём желании вернуться к тренерской работе.

Вы всё так же хотите тренировать, как и раньше?

Нет, сейчас я хочу этого ещё больше. Я не вкушал футбол уже 5 месяцев.

Сейчас желание определённо сильнее. Но я не страдаю от того, что у меня нет футбола, что не тренирую и не играю. Нет такого, что я смотрю футбольный матч по ТВ и выключаю, потому что не хочу ничего этого видеть.

Я полностью контролирую свои эмоции. Но футбол – важная часть моей жизни, и мне её не хватает.