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Уинкс: «Я и мечтать не мог о выходе в финал ЛЧ с „Тоттенхэмом“»

01 июня 2019, 05:17
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Полузащитник «Тоттенхэма» Харри Уинкс поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

Это мой клуб. Я знаю «Тоттенхэм» с пяти лет. Это единственный клуб, за который я выступал.

Честно говоря, тот факт, что я буду частью финала Лиги чемпионов вместе с «Тоттенхэмом», звучит безумно. Если мы победим, то напишем историю, и это будет просто фантастика.

По правде говоря, я и мечтать не мог, что буду играть в финале ЛЧ с «Тоттенхэмом».

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис ранее отметил, что «шпоры» готовы дать бой «Ливерпулю».

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Все комментарии
cannongun
cannongun
   204 / 816
01 июня в 20:26
Уинки, я хочу чтоб именно ты забил победный гол
да будет так
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   168 / 816
01 июня в 13:07
Все мечтают, а ты нет, сказка....
ДАША Д
ДАША Д
   180 / 816
01 июня в 07:49
Второе место тоже достижение.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   564 / 816
01 июня в 05:20
Это еще кто такой?
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