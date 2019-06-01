Уинкс: «Я и мечтать не мог о выходе в финал ЛЧ с „Тоттенхэмом“»

Полузащитник «Тоттенхэма» поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

Это мой клуб. Я знаю «Тоттенхэм» с пяти лет. Это единственный клуб, за который я выступал.

Честно говоря, тот факт, что я буду частью финала Лиги чемпионов вместе с «Тоттенхэмом», звучит безумно. Если мы победим, то напишем историю, и это будет просто фантастика.