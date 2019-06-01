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Клопп: «Я не считаю себя неудачником финалов»

01 июня 2019, 03:40
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп накануне решающего матча Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» подчеркнул, что не считает себя неудачником финальных поединков.

Если бы я был причиной поражений в 6 финалах подряд, то тогда всем действительно стоило бы забеспокоиться.

С 2012 года, за исключением 2017-го, я постоянно выходил в финал. Иногда нам везло, но по большей части моя команда заслуживала там быть. Так что сейчас я, пожалуй, являюсь мировым рекордсменом по победам в полуфиналах за последние семь лет.

Я обычный человек. Поэтому, если бы я думал, что причина [поражений] во мне, и считал себя неудачником или кем-то ещё, тогда у нас возникла бы проблема, но я так не считаю.

Полагаю, что бывают как удачные, так и неудачные моменты. И в нескольких финалах, в которых я принимал участие, удача улыбалась не моей команде, это так. Но я не могу этого изменить.

Клопп также отметил, что не считает «Ливерпуль» фаворитом предстоящей встречи.

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Все комментарии
RedRedTeam
RedRedTeam
   664 / 816
01 июня в 14:16
Нам такую "неудачу".
Шишанутый
Шишанутый
   23 / 816
01 июня в 13:34
А как считает Тотенхем?
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   81 / 816
01 июня в 10:09
Докажи!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   104 / 816
01 июня в 09:38
главное играй в свою игру и тогда,даже если и проиграете,адекватные тебя не упрекут. Матч на Энфилде с Барсой - образцовый и пожалуй лучший в сезоне.ведь действительно вышли на смертный бой! Смогут ли сегодня проявить аналогичные качества - посмотрим! Но выходить трижды в финалы за короткий срок - это стабильность. Сейчас состав намного сильней прошлогоднего, укреплены самые слабые позиции,поэтому шансов выиграть заметно увеличилось. Шпорам может помочь только Фортуна,потому что по составу они уступают Красным,практически на каждой позиции. и уступают по вине Леви, а ваш Пух-лый,как тут любите величать - это бедный гений,ибо с такой политикой,ему бы за выживание в АПЛ биться,а не в финалы ЛЧ выходить. Уход Почетинно это будет приговор Шпорам на долгое время.так что вцепитесь в него мёртвой хваткой и не отпускайте. Надеюсь,что его не уволят,после поражения,если оно случится.
Novograd
Novograd
   439 / 816
01 июня в 07:17
Должен взять в етот раз
КЭТиК
КЭТиК
   67 / 816
01 июня в 06:50
Сегодня есть шанс доказать
beefs
beefs
   144 / 816
01 июня в 06:18
Отступная?
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   168 / 816
01 июня в 05:46
Сегодня посмотрим.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
01 июня в 05:16
Докажи это.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   81 / 816
01 июня в 04:52
Действительно обычный. Обычней не бывает.
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