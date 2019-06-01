Клопп: «Я не считаю себя неудачником финалов»

Главный тренер «Ливерпуля» накануне решающего матча Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» подчеркнул, что не считает себя неудачником финальных поединков.

Если бы я был причиной поражений в 6 финалах подряд, то тогда всем действительно стоило бы забеспокоиться.

С 2012 года, за исключением 2017-го, я постоянно выходил в финал. Иногда нам везло, но по большей части моя команда заслуживала там быть. Так что сейчас я, пожалуй, являюсь мировым рекордсменом по победам в полуфиналах за последние семь лет.

Я обычный человек. Поэтому, если бы я думал, что причина [поражений] во мне, и считал себя неудачником или кем-то ещё, тогда у нас возникла бы проблема, но я так не считаю.

Полагаю, что бывают как удачные, так и неудачные моменты. И в нескольких финалах, в которых я принимал участие, удача улыбалась не моей команде, это так. Но я не могу этого изменить.