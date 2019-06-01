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Месси: «Случившееся в Ливерпуле – это позор, но вины Вальверде здесь нет»

01 июня 2019, 06:47
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Капитан «Барселоны» Лионель Месси высказался о гостевом поражении от «Ливерпуля» (0:4) в полуфинале Лиги чемпионов. В первом матче на «Камп Ноу» каталонский клуб победил со счётом 3:0.

То, что произошло в «Ливерпуле», является позором. Мы допустили глупые ошибки.

До этой встречи наш сезон складывался блестяще, и в матче с «Ливерпулем» не было вины тренера (Прим. - Эрнесто Вальверде). Он в этом не виноват. «Ливерпуль» превзошёл нас в своём отношении к этому матчу, а мы допустили идиотские ошибки.

Я не мог представить, что мы повторим тот же сценарий, что в прошлогоднем четвертьфинале с «Ромой». Мы не должны были позволять себе снова проиграть подобным образом.

«Ливерпуль» был сильнее нас физически, и когда они забили первый гол, мы вспомнили матч в Риме.

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Все комментарии
benderivan
benderivan
01 июня в 17:30
Да, виноват Месси
Apsny
Apsny
   169 / 816
01 июня в 16:00
Но 2 раз на грабли?

Виноваты все, в том числе и Валверде.
Gelious
Gelious
   155 / 816
01 июня в 15:44
Да все уже привыкли к позорам вашим в ЛЧ. Никто и не удивляется, не парься.
авито
авито ответил Зависимый от Железа ЗОЖ
   400 / 816
01 июня в 15:33
По-моему железному мнению, в Роме да, случайность и недооценка была. Но с Ливером все закономерно, Ливер растоптал их по всем показателям и первая победа барсы была чисто везением, недоразумением. Выиграл сильнейший. Проведи хоть10 матчей из них 8 за Ливером будет в данный момент.
Все футболисты Барселоны после крупной победы в домашнем матче думали, что они уже в финале и таким образом решили сыграть в ответном матче спустя рукава, а ливеру терять было нечего. Поймали вдохновенную, удачную игру и чисто на физике переиграли каталонцев. Примерно в таком же ключе они перевернули второй тайм в стамбульской игре с Миланом. Круто подфартило ливеру, да и соперники не сопротивлялись. В любом случае прошли в финал заслуженно.
Брулин
Брулин
   76 / 816
01 июня в 15:04
Достойные слова Великого мастера...
Зависимый от Железа ЗОЖ
Зависимый от Железа ЗОЖ
   56 / 816
01 июня в 14:31
По-моему железному мнению, в Роме да, случайность и недооценка была. Но с Ливером все закономерно, Ливер растоптал их по всем показателям и первая победа барсы была чисто везением, недоразумением. Выиграл сильнейший. Проведи хоть10 матчей из них 8 за Ливером будет в данный момент.
Шишанутый
Шишанутый
   23 / 816
01 июня в 13:27
Конечно нет. Виноват гном. Ведь это он выберал состав и тактику на матч а не Вальвреде.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   146 / 816
01 июня в 11:53
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заявил, что не понимает, как руководство мадридского «Реала» решило продать форварда Криштиану Роналду.

Месси вспомнил, что в начале сезона указывал на то, что нельзя продавать игрока, который забивает по 50 мячей за сезон. «Кое-кто в Мадриде обиделся на меня. Но это правда», — отметил аргентинец. Он сказал, что впоследствии у «Реала» случился кризис, и это, по мнению Месси, произошло бы с любой командой, если бы ее покинул Роналду.

Также форвард «Барселоны» отметил, что испанская Ла Лига скучает по португальцу. Месси заявил, что конкуренция помогала ему и Роналду совершенствоваться
Sysanin101
Sysanin101
   519 / 816
01 июня в 11:45
ВИНА Вальверде есть и прямая.
Тактически ПРОИГРАЛ и плохо подготовил команду к выезду!!!
BenderBender
BenderBender
   225 / 816
01 июня в 10:23
Вы и в первом матче отскочили!
Позор - это ваш удел. Балет на траве ещё никогда не вызывал других чувств. Разве что смех.
lobsterdam
lobsterdam ответил заDOOMчивый
   228 / 816
01 июня в 10:21
победа на Кампоте - заслуга Месси, поражение на Энфилде в сухую - вина тренера. как то выглядит диспропорционально. в 4 мяче тоже виноват Эрнесто. детка это просто Энфилд и только он виноват в том,что Барса вылетела.именно стадион подавил дух этих радужных фантазий.Вы мечтали о финале - на этой стадии вы и остались. Хотя если честно,то Барса не плохо играла в ЛЧ.но не хватило самой малости.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
       104 / 816
    01 июня в 09:29
    победа на Кампоте - заслуга Месси, поражение на Энфилде в сухую - вина тренера. как то выглядит диспропорционально. в 4 мяче тоже виноват Эрнесто.
    детка это просто Энфилд и только он виноват в том,что Барса вылетела.именно стадион подавил дух этих радужных фантазий.Вы мечтали о финале - на этой стадии вы и остались. Хотя если честно,то Барса не плохо играла в ЛЧ.но не хватило самой малости.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
       104 / 816
    01 июня в 09:24
    Ливерпуль насчёт физики,где бы не играл - был сильнее вас,даже на Камп Нау, выглядели намного внушительнее. Правда в Каталонии вместо физики,у вас была тонкость в игре,великолепные разрезающие передачи. и даже штрафной стал голевым. а вот на Энфилде, всё ваше изящество было сведено на нет трудолюбием хозяев,которые не давали вам перехватить дыхание,не то что мячи.
    Поздновато капитан вернулся из иного измерения,теперь в реальности пусть болеет за Шпор,хотя если Шпоры выиграют,то получится.что и они как бы заочно обыграли Месси - вот такая настоящая реальность,а не какое то там непонятное нам измерение. Так что остаётся купить чипсов и есть эту сухомятку.
    barcamilan
    barcamilan
       426 / 816
    01 июня в 09:07
    интересно а чья же вина? перестань защищать тупого физрука
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
       81 / 816
    01 июня в 08:58
    Вальверде действительно не виноват в этом кошмаре. Виноват Бартомеу, который санкционировал назначение Эрнесто. Управлять командой в которой есть Месси должен авторитет уровня Зидана. И тренерский талант здесь ни причём.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       14 / 816
    01 июня в 08:43
    А по моему Вальверде - главный виновник такого провала.
    Зидан 1972
    Зидан 1972
       271 / 816
    01 июня в 08:36
    Ради справедливости Ливер и в гостях должен был выиграть!А вот Роме не имели право проигрывать крупно!
    Князю бан по барабану
    Князю бан по барабану
       36 / 816
    01 июня в 08:35
    Моську устраивает бесхребетный "тренер", это позволяет ему руководить командой.
    cevin cigan
    cevin cigan
       7 / 816
    01 июня в 07:49
    Могли бы ошибиться по идиотски и забить один вонючий гол! Даже здесь выгораживает себя и валит всё на защиту...чушок!
    ДСА
    ДСА
       55 / 816
    01 июня в 07:48
    Все надеялись на Месси и поплатились.
    mangoх12
    mangoх12
       41 / 816
    01 июня в 07:13
    При таких поражениях вина тренера очевидна
    cska plus
    cska plus
       4 / 816
    01 июня в 07:05
    Сам гном позорный.
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