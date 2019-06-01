Месси: «Случившееся в Ливерпуле – это позор, но вины Вальверде здесь нет»

Капитан «Барселоны» высказался о гостевом поражении от «Ливерпуля» (0:4) в полуфинале Лиги чемпионов. В первом матче на «Камп Ноу» каталонский клуб победил со счётом 3:0.

То, что произошло в «Ливерпуле», является позором. Мы допустили глупые ошибки.

До этой встречи наш сезон складывался блестяще, и в матче с «Ливерпулем» не было вины тренера (Прим. - Эрнесто Вальверде). Он в этом не виноват. «Ливерпуль» превзошёл нас в своём отношении к этому матчу, а мы допустили идиотские ошибки.

Я не мог представить, что мы повторим тот же сценарий, что в прошлогоднем четвертьфинале с «Ромой». Мы не должны были позволять себе снова проиграть подобным образом.

«Ливерпуль» был сильнее нас физически, и когда они забили первый гол, мы вспомнили матч в Риме.