Месси: «Случившееся в Ливерпуле – это позор, но вины Вальверде здесь нет»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси высказался о гостевом поражении от «Ливерпуля» (0:4) в полуфинале Лиги чемпионов. В первом матче на «Камп Ноу» каталонский клуб победил со счётом 3:0.
То, что произошло в «Ливерпуле», является позором. Мы допустили глупые ошибки.
До этой встречи наш сезон складывался блестяще, и в матче с «Ливерпулем» не было вины тренера (Прим. - Эрнесто Вальверде). Он в этом не виноват. «Ливерпуль» превзошёл нас в своём отношении к этому матчу, а мы допустили идиотские ошибки.
Я не мог представить, что мы повторим тот же сценарий, что в прошлогоднем четвертьфинале с «Ромой». Мы не должны были позволять себе снова проиграть подобным образом.
«Ливерпуль» был сильнее нас физически, и когда они забили первый гол, мы вспомнили матч в Риме.
Виноваты все, в том числе и Валверде.
Виноваты все, в том числе и Валверде.
Месси вспомнил, что в начале сезона указывал на то, что нельзя продавать игрока, который забивает по 50 мячей за сезон. «Кое-кто в Мадриде обиделся на меня. Но это правда», — отметил аргентинец. Он сказал, что впоследствии у «Реала» случился кризис, и это, по мнению Месси, произошло бы с любой командой, если бы ее покинул Роналду.
Также форвард «Барселоны» отметил, что испанская Ла Лига скучает по португальцу. Месси заявил, что конкуренция помогала ему и Роналду совершенствоваться
Месси вспомнил, что в начале сезона указывал на то, что нельзя продавать игрока, который забивает по 50 мячей за сезон. «Кое-кто в Мадриде обиделся на меня. Но это правда», — отметил аргентинец. Он сказал, что впоследствии у «Реала» случился кризис, и это, по мнению Месси, произошло бы с любой командой, если бы ее покинул Роналду.
Также форвард «Барселоны» отметил, что испанская Ла Лига скучает по португальцу. Месси заявил, что конкуренция помогала ему и Роналду совершенствоваться
Тактически ПРОИГРАЛ и плохо подготовил команду к выезду!!!
Тактически ПРОИГРАЛ и плохо подготовил команду к выезду!!!
Позор - это ваш удел. Балет на траве ещё никогда не вызывал других чувств. Разве что смех.
Позор - это ваш удел. Балет на траве ещё никогда не вызывал других чувств. Разве что смех.
детка это просто Энфилд и только он виноват в том,что Барса вылетела.именно стадион подавил дух этих радужных фантазий.Вы мечтали о финале - на этой стадии вы и остались. Хотя если честно,то Барса не плохо играла в ЛЧ.но не хватило самой малости.
детка это просто Энфилд и только он виноват в том,что Барса вылетела.именно стадион подавил дух этих радужных фантазий.Вы мечтали о финале - на этой стадии вы и остались. Хотя если честно,то Барса не плохо играла в ЛЧ.но не хватило самой малости.
Поздновато капитан вернулся из иного измерения,теперь в реальности пусть болеет за Шпор,хотя если Шпоры выиграют,то получится.что и они как бы заочно обыграли Месси - вот такая настоящая реальность,а не какое то там непонятное нам измерение. Так что остаётся купить чипсов и есть эту сухомятку.
Поздновато капитан вернулся из иного измерения,теперь в реальности пусть болеет за Шпор,хотя если Шпоры выиграют,то получится.что и они как бы заочно обыграли Месси - вот такая настоящая реальность,а не какое то там непонятное нам измерение. Так что остаётся купить чипсов и есть эту сухомятку.